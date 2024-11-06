Над российскими регионами сбили три украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны успешно сбили три украинских беспилотника над Курской и Орловской областями. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и один — над территорией Орловской области», — говорится в telegram-канале ведомства. Там уточнили, что украинские войска пытались совершить террористическую атаку с помощью БпЛА самолетного типа.
Ранее, 5 ноября, дрон ВСУ осуществили атаку на жилой многоквартирный дом в Белгороде. В результате произошло возгорание и взрыв. Пять человек получили ранения, один из пострадавших был доставлен в больницу с ранением ноги, вызванным взрывом и осколками.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.