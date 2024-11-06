Над российскими регионами сбили три украинских БПЛА

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Минобороны сообщили о пресечении попытки ВСУ совершить террористическую атаку c применением БпЛА
Минобороны сообщили о пресечении попытки ВСУ совершить террористическую атаку c применением БпЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские средства противовоздушной обороны успешно сбили три украинских беспилотника над Курской и Орловской областями. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и один — над территорией Орловской области», — говорится в telegram-канале ведомства. Там уточнили, что украинские войска пытались совершить террористическую атаку с помощью БпЛА самолетного типа.

Ранее, 5 ноября, дрон ВСУ осуществили атаку на жилой многоквартирный дом в Белгороде. В результате произошло возгорание и взрыв. Пять человек получили ранения, один из пострадавших был доставлен в больницу с ранением ноги, вызванным взрывом и осколками.

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Российские средства противовоздушной обороны успешно сбили три украинских беспилотника над Курской и Орловской областями. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. «Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и один — над территорией Орловской области», — говорится в telegram-канале ведомства. Там уточнили, что украинские войска пытались совершить террористическую атаку с помощью БпЛА самолетного типа. Ранее, 5 ноября, дрон ВСУ осуществили атаку на жилой многоквартирный дом в Белгороде. В результате произошло возгорание и взрыв. Пять человек получили ранения, один из пострадавших был доставлен в больницу с ранением ноги, вызванным взрывом и осколками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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