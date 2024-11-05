Екатеринбург заваливает снегом: 13 атмосферных фото

Утро 6 ноября выдалось в Екатеринбурге теплым и снежнымФото: Илья Московец, URA.RU
В Екатеринбурге день начался с сильного снегопада, который привел к коллапсу на дорогах, большим очередям на остановках и забитому транспорту. Снег в основном затронул южные районы Свердловской области. Как горожане встретили стихию утром 6 ноября — в фоторепортаже URA.RU.
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В Екатеринбурге день начался с сильного снегопада, который привел к коллапсу на дорогах, большим очередям на остановках и забитому транспорту. Снег в основном затронул южные районы Свердловской области. Как горожане встретили стихию утром 6 ноября — в фоторепортаже URA.RU.