Природа Погода Екатеринбург заваливает снегом: 13 атмосферных фото В Екатеринбурге выпал большой слой снега 06 ноября 2024 в 09:56 Размер текста - 17 + Утро 6 ноября выдалось в Екатеринбурге теплым и снежным Фото: Илья Московец, URA.RU В Екатеринбурге день начался с сильного снегопада, который привел к коллапсу на дорогах, большим очередям на остановках и забитому транспорту. Снег в основном затронул южные районы Свердловской области. Как горожане встретили стихию утром 6 ноября — в фоторепортаже URA.RU. Фото: Илья Московец © URA.RU? Фото: Илья Московец © URA.RU? Фото: Илья Московец © URA.RU? Фото: Илья Московец © URA.RU? Фото: Илья Московец © URA.RU? Фото: Илья Московец © URA.RU? Фото: Илья Московец © URA.RU? Фото: Илья Московец © URA.RU? Фото: Илья Московец © URA.RU? Фото: Илья Московец © URA.RU? Фото: Илья Московец © URA.RU? Фото: Илья Московец © URA.RU? Фото: Илья Московец © URA.RU? Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге день начался с сильного снегопада, который привел к коллапсу на дорогах, большим очередям на остановках и забитому транспорту. Снег в основном затронул южные районы Свердловской области. Как горожане встретили стихию утром 6 ноября — в фоторепортаже URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям