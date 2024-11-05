05 ноября 2024

Екатеринбург заваливает снегом: 13 атмосферных фото

В Екатеринбурге выпал большой слой снега
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Утро 6 ноября выдалось в Екатеринбурге теплым и снежным
Утро 6 ноября выдалось в Екатеринбурге теплым и снежным Фото:

В Екатеринбурге день начался с сильного снегопада, который привел к коллапсу на дорогах, большим очередям на остановках и забитому транспорту. Снег в основном затронул южные районы Свердловской области. Как горожане встретили стихию утром 6 ноября — в фоторепортаже URA.RU.

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В Екатеринбурге день начался с сильного снегопада, который привел к коллапсу на дорогах, большим очередям на остановках и забитому транспорту. Снег в основном затронул южные районы Свердловской области. Как горожане встретили стихию утром 6 ноября — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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