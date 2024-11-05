Во время пожара никто не пострадал
В Ханты-Мансийске произошел пожар в Ледовом дворце спорта. Ночью помещения учреждения заполнил дым, на место выезжали спасатели.
«В ночь на 6 ноября в Ледовом дворце спорта (Ледовая, 1) произошло задымление помещения без очагов открытого горения. Сработала пожарная сигнализация, на вызов приехали сотрудники МЧС и осмотрели здание», — говорится в telegram-канале окружного департамента физкультуры и спорта.
Во время происшествия никто не пострадал. Сейчас специалисты выясняют причины пожара и устраняют последствия. После этого учреждение откроют для посетителей.
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