05 ноября 2024

В Ханты-Мансийске произошел пожар в Ледовом дворце спорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Во время пожара никто не пострадал
Во время пожара никто не пострадал Фото:

В Ханты-Мансийске произошел пожар в Ледовом дворце спорта. Ночью помещения учреждения заполнил дым, на место выезжали спасатели.

«В ночь на 6 ноября в Ледовом дворце спорта (Ледовая, 1) произошло задымление помещения без очагов открытого горения. Сработала пожарная сигнализация, на вызов приехали сотрудники МЧС и осмотрели здание», — говорится в telegram-канале окружного департамента физкультуры и спорта.

Во время происшествия никто не пострадал. Сейчас специалисты выясняют причины пожара и устраняют последствия. После этого учреждение откроют для посетителей.

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В Ханты-Мансийске произошел пожар в Ледовом дворце спорта. Ночью помещения учреждения заполнил дым, на место выезжали спасатели. «В ночь на 6 ноября в Ледовом дворце спорта (Ледовая, 1) произошло задымление помещения без очагов открытого горения. Сработала пожарная сигнализация, на вызов приехали сотрудники МЧС и осмотрели здание», — говорится в telegram-канале окружного департамента физкультуры и спорта. Во время происшествия никто не пострадал. Сейчас специалисты выясняют причины пожара и устраняют последствия. После этого учреждение откроют для посетителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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