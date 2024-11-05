05 ноября 2024

В Тюмени врачи спасли экс-силовика с психозом, инфарктом, пневмонией и диабетом

© Служба новостей «URA.RU»
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Жизнь тюменца с букетом диагнозов спасали в реанимации
Жизнь тюменца с букетом диагнозов спасали в реанимации Фото:

В Тюмени врачи ОКБ №1 спасли пациента — бывшего сотрудника полиции, у которого было сразу несколько серьезных диагнозов: инфаркт, психоз, панкреатит, пневмония, острый бронхит, сахарный диабет, коронавирус и кашель с кровью. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения.

«В приемное отделение ОКБ №1 экстренно поступил 50-летний мужчина. У пациента был повторный инфаркт миокарда, присутствовало состояние психоза, был диагностирован острый панкреатит, наблюдалось развившееся кровохаркание. Также прогрессировала дыхательная недостаточность, вызванная двухсторонней пневмонией, полным поражением легких и острым бронхитом. И ко всему этому — сахарный диабет и обнаруженный коронавирус», — рассказали в депздраве.

Лечением тюменца занималась целая бригада врачей — торакальный хирург, реаниматолог, пульмонолог и эндокринолог. Мужчину положили в реанимацию: он был в сознании и выполнял все требования. Пациент оказался дисциплинированным, в прошлом он служил в полиции.

«Я была строга с ним, обращалась как к офицеру. Приходила и говорила: „Слушай мою команду: приказываю выжить!“» — рассказала Наталья Суханова, заведующая отделением анестезиологии и реанимации ОКБ №1.

По итогу мужчина смог выкарабкаться. Его перевели в общее отделение, началась реабилитация. Вскоре тюменец был выписан домой в стабильном состоянии.

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В Тюмени врачи ОКБ №1 спасли пациента — бывшего сотрудника полиции, у которого было сразу несколько серьезных диагнозов: инфаркт, психоз, панкреатит, пневмония, острый бронхит, сахарный диабет, коронавирус и кашель с кровью. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения. «В приемное отделение ОКБ №1 экстренно поступил 50-летний мужчина. У пациента был повторный инфаркт миокарда, присутствовало состояние психоза, был диагностирован острый панкреатит, наблюдалось развившееся кровохаркание. Также прогрессировала дыхательная недостаточность, вызванная двухсторонней пневмонией, полным поражением легких и острым бронхитом. И ко всему этому — сахарный диабет и обнаруженный коронавирус», — рассказали в депздраве. Лечением тюменца занималась целая бригада врачей — торакальный хирург, реаниматолог, пульмонолог и эндокринолог. Мужчину положили в реанимацию: он был в сознании и выполнял все требования. Пациент оказался дисциплинированным, в прошлом он служил в полиции. «Я была строга с ним, обращалась как к офицеру. Приходила и говорила: „Слушай мою команду: приказываю выжить!“» — рассказала Наталья Суханова, заведующая отделением анестезиологии и реанимации ОКБ №1. По итогу мужчина смог выкарабкаться. Его перевели в общее отделение, началась реабилитация. Вскоре тюменец был выписан домой в стабильном состоянии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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