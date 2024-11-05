05 ноября 2024

Ночью Челябинск от снега убирали 125 машин и почти 200 рабочих. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожники убирали снег с улиц ночью (архивное фото)
Дорожники убирали снег с улиц ночью (архивное фото) Фото:

В Челябинске в ночь на 6 ноября улицы города от снега убирали 125 единиц техники и 185 человек. Об этом сообщает пресс-служба комитета дорожного хозяйства города.

«Минувшей ночью работало 125 единиц техники. В уборке была задействована бригада дорожных рабочих из 185 человек», — сообщает пресс-служба комитета в telegram-канале.

На улицах города 6 ноября работает 140 единиц техники и 356 рабочих. Производится очистка от снега дорог, тротуаров, прилотковой части и остановок общественного транспорта.

Врио мэра Челябинска Алексей Лошкин ранее взял на контроль аукционы и выбор подрядчиков, которые будут заниматься уборкой снега в городе. Решение было принято на фоне ожидаемых изменений погоды, сообщил Лошкин на аппаратном совещании.

В Челябинской области на 6 ноября объявлено штормовое предупреждение из-за метелей, снежных заносов. Ночью и днем возможен сильный и мокрый снег, на отдельных участках дорог снежные заносы, сообщили ранее URA.RU в Упрдор «Южный Урал».

Челябинск от снега в ночь на 6 ноября убирали 125 единиц техники
Челябинск от снега в ночь на 6 ноября убирали 125 единиц техники
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В Челябинске в ночь на 6 ноября улицы города от снега убирали 125 единиц техники и 185 человек. Об этом сообщает пресс-служба комитета дорожного хозяйства города. «Минувшей ночью работало 125 единиц техники. В уборке была задействована бригада дорожных рабочих из 185 человек», — сообщает пресс-служба комитета в telegram-канале. На улицах города 6 ноября работает 140 единиц техники и 356 рабочих. Производится очистка от снега дорог, тротуаров, прилотковой части и остановок общественного транспорта. Врио мэра Челябинска Алексей Лошкин ранее взял на контроль аукционы и выбор подрядчиков, которые будут заниматься уборкой снега в городе. Решение было принято на фоне ожидаемых изменений погоды, сообщил Лошкин на аппаратном совещании. В Челябинской области на 6 ноября объявлено штормовое предупреждение из-за метелей, снежных заносов. Ночью и днем возможен сильный и мокрый снег, на отдельных участках дорог снежные заносы, сообщили ранее URA.RU в Упрдор «Южный Урал».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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