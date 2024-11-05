В Челябинске в ночь на 6 ноября улицы города от снега убирали 125 единиц техники и 185 человек. Об этом сообщает пресс-служба комитета дорожного хозяйства города.
«Минувшей ночью работало 125 единиц техники. В уборке была задействована бригада дорожных рабочих из 185 человек», — сообщает пресс-служба комитета в telegram-канале.
На улицах города 6 ноября работает 140 единиц техники и 356 рабочих. Производится очистка от снега дорог, тротуаров, прилотковой части и остановок общественного транспорта.
Врио мэра Челябинска Алексей Лошкин ранее взял на контроль аукционы и выбор подрядчиков, которые будут заниматься уборкой снега в городе. Решение было принято на фоне ожидаемых изменений погоды, сообщил Лошкин на аппаратном совещании.
В Челябинской области на 6 ноября объявлено штормовое предупреждение из-за метелей, снежных заносов. Ночью и днем возможен сильный и мокрый снег, на отдельных участках дорог снежные заносы, сообщили ранее URA.RU в Упрдор «Южный Урал».
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