Врио мэра Лошкин взял на контроль закупки по уборке снега в Челябинске. Видео

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© Служба новостей «URA.RU»
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Лошкин заявил, что сферу для проверки закупок выбирает "рандомно"
Лошкин заявил, что сферу для проверки закупок выбирает "рандомно" Фото:

Врио мэра Челябинска Алексей Лошкин взял на контроль аукционы, а также подбор подрядчиков, занимающихся уборкой снега в городе. На аппаратном совещании Лошкин отметил, что решение было принято на фоне ожидаемых изменений погоды, передает корреспондент URA.RU.

«Я поставил себе на контроль, скажем так, наиболее приоритетные закупки, которые планируют и уже осуществляют администрация города Челябинска», — заявил Лошкин. Он подчеркнул важность выбора надежных подрядчиков для обеспечения безопасности и комфорта жителей в холодный период.

Ранее сообщалось, что снегоуборочная техника будет контролироваться онлайн через систему «ГЛОНАСС». Обсуждались противогололедные меры. Особое внимание сити-менеджер попросил уделить безопасности пешеходных зон и внутриквартальных проездов.

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Врио мэра Челябинска Алексей Лошкин взял на контроль аукционы, а также подбор подрядчиков, занимающихся уборкой снега в городе. На аппаратном совещании Лошкин отметил, что решение было принято на фоне ожидаемых изменений погоды, передает корреспондент URA.RU. «Я поставил себе на контроль, скажем так, наиболее приоритетные закупки, которые планируют и уже осуществляют администрация города Челябинска», — заявил Лошкин. Он подчеркнул важность выбора надежных подрядчиков для обеспечения безопасности и комфорта жителей в холодный период. Ранее сообщалось, что снегоуборочная техника будет контролироваться онлайн через систему «ГЛОНАСС». Обсуждались противогололедные меры. Особое внимание сити-менеджер попросил уделить безопасности пешеходных зон и внутриквартальных проездов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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