Врио мэра Челябинска Алексей Лошкин взял на контроль аукционы, а также подбор подрядчиков, занимающихся уборкой снега в городе. На аппаратном совещании Лошкин отметил, что решение было принято на фоне ожидаемых изменений погоды, передает корреспондент URA.RU.
«Я поставил себе на контроль, скажем так, наиболее приоритетные закупки, которые планируют и уже осуществляют администрация города Челябинска», — заявил Лошкин. Он подчеркнул важность выбора надежных подрядчиков для обеспечения безопасности и комфорта жителей в холодный период.
Ранее сообщалось, что снегоуборочная техника будет контролироваться онлайн через систему «ГЛОНАСС». Обсуждались противогололедные меры. Особое внимание сити-менеджер попросил уделить безопасности пешеходных зон и внутриквартальных проездов.
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