На Челябинскую область обрушатся метели

В Челябинской области 6 ноября объявлено штормовое предупреждение из-за метелей, снежных заносов и ветра до 20 метров в секунду. Как сообщили URA.RU в Упрдор «Южный Урал», водителей попросили не выезжать на трассы без крайней необходимости.
«Рекомендуем не выезжать на федеральные трассы без крайней необходимости. Ночью и днем 6 ноября ожидается сильный и мокрый снег, на отдельных участках дорог снежные заносы, метели и усиление ветра 15 — 20 метров в секунду», — сообщили URA.RU в управлении.
Среди неблагоприятных явлений также выделили сильные гололедные явления, отложение мокрого снега на провода, и гололедица от наката. Непогода связана со скандинавским циклоном, надвигающимся на регион. По прогнозам синоптиков, снегопады будут идти до 10 ноября.
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