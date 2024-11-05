На Челябинскую область обрушатся метели

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В Челябинской области ожидаются метели, снежные заносы и мокрый снег
В Челябинской области ожидаются метели, снежные заносы и мокрый снег Фото:

В Челябинской области 6 ноября объявлено штормовое предупреждение из-за метелей, снежных заносов и ветра до 20 метров в секунду. Как сообщили URA.RU в Упрдор «Южный Урал», водителей попросили не выезжать на трассы без крайней необходимости.

«Рекомендуем не выезжать на федеральные трассы без крайней необходимости. Ночью и днем 6 ноября ожидается сильный и мокрый снег, на отдельных участках дорог снежные заносы, метели и усиление ветра 15 — 20 метров в секунду», — сообщили URA.RU в управлении.

Среди неблагоприятных явлений также выделили сильные гололедные явления, отложение мокрого снега на провода, и гололедица от наката. Непогода связана со скандинавским циклоном, надвигающимся на регион. По прогнозам синоптиков, снегопады будут идти до 10 ноября.

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В Челябинской области 6 ноября объявлено штормовое предупреждение из-за метелей, снежных заносов и ветра до 20 метров в секунду. Как сообщили URA.RU в Упрдор «Южный Урал», водителей попросили не выезжать на трассы без крайней необходимости. «Рекомендуем не выезжать на федеральные трассы без крайней необходимости. Ночью и днем 6 ноября ожидается сильный и мокрый снег, на отдельных участках дорог снежные заносы, метели и усиление ветра 15 — 20 метров в секунду», — сообщили URA.RU в управлении. Среди неблагоприятных явлений также выделили сильные гололедные явления, отложение мокрого снега на провода, и гололедица от наката. Непогода связана со скандинавским циклоном, надвигающимся на регион. По прогнозам синоптиков, снегопады будут идти до 10 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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