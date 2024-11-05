В тюменской сыроварне изобрели сыр с узором ковра

С местным художником компания разработала сыр с узором
В Тюмени в местной сыроварне разработали сыр с орнаментом махрового ковра. Об этом сообщается в социальных сетях мастерской.
«Мы поняли, что не хватает продукта, который бы подчеркивал наше тюменское происхождение! И совместно с местным художником мы разработали небольшие головки нашей сливочной Качотты, расписанные под узор тюменского ковра!» — рассказали в компании.
Там же отметили, что орнамент ковра выбран из-за узнаваемости узора. Головка весом 400 грамм обойдется в 1300 рублей.
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