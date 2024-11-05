05 ноября 2024

В тюменской сыроварне изобрели сыр с узором ковра

© Служба новостей «URA.RU»
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С местным художником компания разработала сыр с узором
С местным художником компания разработала сыр с узором Фото:

В Тюмени в местной сыроварне разработали сыр с орнаментом махрового ковра. Об этом сообщается в социальных сетях мастерской.

«Мы поняли, что не хватает продукта, который бы подчеркивал наше тюменское происхождение! И совместно с местным художником мы разработали небольшие головки нашей сливочной Качотты, расписанные под узор тюменского ковра!» — рассказали в компании.

Там же отметили, что орнамент ковра выбран из-за узнаваемости узора. Головка весом 400 грамм обойдется в 1300 рублей.

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В Тюмени в местной сыроварне разработали сыр с орнаментом махрового ковра. Об этом сообщается в социальных сетях мастерской. «Мы поняли, что не хватает продукта, который бы подчеркивал наше тюменское происхождение! И совместно с местным художником мы разработали небольшие головки нашей сливочной Качотты, расписанные под узор тюменского ковра!» — рассказали в компании. Там же отметили, что орнамент ковра выбран из-за узнаваемости узора. Головка весом 400 грамм обойдется в 1300 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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