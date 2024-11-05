05 ноября 2024

В Челябинской области в ДТП с переворотом скончался водитель «КАМАЗа». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте ДТП работает следственно-оперативная группа
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа Фото:

В Брединском районе Челябинской области 6 ноября на втором километре автодороги «Объезд поселка Бреды» произошло ДТП. В результате аварии погиб водитель грузовика, перевозивший зерно, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

«6 ноября на втором километре автодороги „Объезд поселка Бреды“, водитель, управляя „КАМА3“ с прицепом (груженый зерном), по предварительным данным, в условиях снегопада при движении на спуск, при неустановленных обстоятельствах съехал в левый кювет. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Как уточняют в ведомстве, грузовик также опрокинулся по ходу движения. На месте происшествия работают ГАИ и следственно-оперативная группа.

"КАМАЗ" улетел в кювет и перевернулся, водитель скончался на месте
"КАМАЗ" улетел в кювет и перевернулся, водитель скончался на месте
Фото:

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В Брединском районе Челябинской области 6 ноября на втором километре автодороги «Объезд поселка Бреды» произошло ДТП. В результате аварии погиб водитель грузовика, перевозивший зерно, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «6 ноября на втором километре автодороги „Объезд поселка Бреды“, водитель, управляя „КАМА3“ с прицепом (груженый зерном), по предварительным данным, в условиях снегопада при движении на спуск, при неустановленных обстоятельствах съехал в левый кювет. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении. Как уточняют в ведомстве, грузовик также опрокинулся по ходу движения. На месте происшествия работают ГАИ и следственно-оперативная группа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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