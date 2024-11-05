В Брединском районе Челябинской области 6 ноября на втором километре автодороги «Объезд поселка Бреды» произошло ДТП. В результате аварии погиб водитель грузовика, перевозивший зерно, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
«6 ноября на втором километре автодороги „Объезд поселка Бреды“, водитель, управляя „КАМА3“ с прицепом (груженый зерном), по предварительным данным, в условиях снегопада при движении на спуск, при неустановленных обстоятельствах съехал в левый кювет. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.
Как уточняют в ведомстве, грузовик также опрокинулся по ходу движения. На месте происшествия работают ГАИ и следственно-оперативная группа.
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