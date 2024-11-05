05 ноября 2024

Жителям многоквартирника в ЯНАО помешала ржавая ГАЗель на парковке. Фото

Надымчане ждут, когда с парковки возле дома уберут ГАЗель
© Служба новостей «URA.RU»
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ГАЗель стоит возле дома долгое время (фото из архива)
ГАЗель стоит возле дома долгое время (фото из архива) Фото:

Жители многоэтажного дома в Надыме (ЯНАО) ждут, когда с их парковки уберут ржавую ГАЗель, которая занимает несколько мест. Они сообщают в социальных сетях, что власти города обещали убрать машину еще 2 ноября.

«В продолжение темы с брошенной газелью: хотелось бы знать, какое решение приняла наша администрация в ходе проведенного осмотра (ответ администрации: осмотр был запланирован на 2 ноября — прим. ред.). Мало того, что это авто занимает два-три стояночных пространства, так оно еще и создает сложности для маневрирования транспорта на этой территории», — сообщили в группе «Злой и добрый надымчанин» в VK.

Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Надыма. «Мероприятия по выявлению собственника, согласно Порядку об эвакуации, начаты 2 ноября 2024 года. После проведения всех процедур будет принято соответствующее решение», — сообщил представитель мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что салехардцу разбили машину — пострадали лобовое стекло машины и задние фары, виновниками оказались местные дети. Жители города сообщили, что автомобиль во дворе года стоял на месте не один год.

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Жители многоэтажного дома в Надыме (ЯНАО) ждут, когда с их парковки уберут ржавую ГАЗель, которая занимает несколько мест. Они сообщают в социальных сетях, что власти города обещали убрать машину еще 2 ноября. «В продолжение темы с брошенной газелью: хотелось бы знать, какое решение приняла наша администрация в ходе проведенного осмотра (ответ администрации: осмотр был запланирован на 2 ноября — прим. ред.). Мало того, что это авто занимает два-три стояночных пространства, так оно еще и создает сложности для маневрирования транспорта на этой территории», — сообщили в группе «Злой и добрый надымчанин» в VK. Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Надыма. «Мероприятия по выявлению собственника, согласно Порядку об эвакуации, начаты 2 ноября 2024 года. После проведения всех процедур будет принято соответствующее решение», — сообщил представитель мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что салехардцу разбили машину — пострадали лобовое стекло машины и задние фары, виновниками оказались местные дети. Жители города сообщили, что автомобиль во дворе года стоял на месте не один год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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