Жители многоэтажного дома в Надыме (ЯНАО) ждут, когда с их парковки уберут ржавую ГАЗель, которая занимает несколько мест. Они сообщают в социальных сетях, что власти города обещали убрать машину еще 2 ноября.
«В продолжение темы с брошенной газелью: хотелось бы знать, какое решение приняла наша администрация в ходе проведенного осмотра (ответ администрации: осмотр был запланирован на 2 ноября — прим. ред.). Мало того, что это авто занимает два-три стояночных пространства, так оно еще и создает сложности для маневрирования транспорта на этой территории», — сообщили в группе «Злой и добрый надымчанин» в VK.
Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Надыма. «Мероприятия по выявлению собственника, согласно Порядку об эвакуации, начаты 2 ноября 2024 года. После проведения всех процедур будет принято соответствующее решение», — сообщил представитель мэрии.
Ранее URA.RU сообщало, что салехардцу разбили машину — пострадали лобовое стекло машины и задние фары, виновниками оказались местные дети. Жители города сообщили, что автомобиль во дворе года стоял на месте не один год.
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