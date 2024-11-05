В Перми премьеру драмеди «Каникулы» со зрителями обсудят режиссер и психолог

В Перми состоится зрительская премьера фильма «Каникулы». На показе зрители смогут обсудить ленту не только с режиссером Анной Кузнецовой, но и психологом Татьяной Смирновой, говорят организаторы.
«Можно будет не только увидеть премьеру обаятельного, смелого и трогательного драмеди о том, каково быть взрослым, но и пообщаться с режиссером ленты Анной Кузнецовой. Модератором выступит психолог, гештальт-терапевт Татьяна Смирнова», — рассказали URA.RU в Пермской синематеке.
Картина «Каникулы» ранее завоевала Гран-при на фестивале актуального российского кино «Маяк». Фильм рассказывает о школьниках из театрального кружка, которые летят в Сочи на фестиваль. За ними приглядывает строгая завуч Мария Генриховна и молодая руководительница кружка Таня, не менее инфантильная, чем ее подопечные. Пока две совсем непохожие женщины пытаются найти общий язык, юные актеры переживают свои личные драмы, а спектакль оказывается под угрозой, описывается сюжет в анонсе.
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