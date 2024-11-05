05 ноября 2024

В Перми премьеру драмеди «Каникулы» со зрителями обсудят режиссер и психолог

© Служба новостей «URA.RU»
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Премьера состоится 8 ноября
Премьера состоится 8 ноября Фото:

В Перми состоится зрительская премьера фильма «Каникулы». На показе зрители смогут обсудить ленту не только с режиссером Анной Кузнецовой, но и психологом Татьяной Смирновой, говорят организаторы.

«Можно будет не только увидеть премьеру обаятельного, смелого и трогательного драмеди о том, каково быть взрослым, но и пообщаться с режиссером ленты Анной Кузнецовой. Модератором выступит психолог, гештальт-терапевт Татьяна Смирнова», — рассказали URA.RU в Пермской синематеке.

Картина «Каникулы» ранее завоевала Гран-при на фестивале актуального российского кино «Маяк». Фильм рассказывает о школьниках из театрального кружка, которые летят в Сочи на фестиваль. За ними приглядывает строгая завуч Мария Генриховна и молодая руководительница кружка Таня, не менее инфантильная, чем ее подопечные. Пока две совсем непохожие женщины пытаются найти общий язык, юные актеры переживают свои личные драмы, а спектакль оказывается под угрозой, описывается сюжет в анонсе.

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В Перми состоится зрительская премьера фильма «Каникулы». На показе зрители смогут обсудить ленту не только с режиссером Анной Кузнецовой, но и психологом Татьяной Смирновой, говорят организаторы. «Можно будет не только увидеть премьеру обаятельного, смелого и трогательного драмеди о том, каково быть взрослым, но и пообщаться с режиссером ленты Анной Кузнецовой. Модератором выступит психолог, гештальт-терапевт Татьяна Смирнова», — рассказали URA.RU в Пермской синематеке. Картина «Каникулы» ранее завоевала Гран-при на фестивале актуального российского кино «Маяк». Фильм рассказывает о школьниках из театрального кружка, которые летят в Сочи на фестиваль. За ними приглядывает строгая завуч Мария Генриховна и молодая руководительница кружка Таня, не менее инфантильная, чем ее подопечные. Пока две совсем непохожие женщины пытаются найти общий язык, юные актеры переживают свои личные драмы, а спектакль оказывается под угрозой, описывается сюжет в анонсе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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