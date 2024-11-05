05 ноября 2024

В Пермском крае расширили программу выплат для медиков

В Пермском крае расширили программу выплат медикам
© Служба новостей «URA.RU»
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Медикам будут выплачивать деньги и компенсировать аренду жилья
Медикам будут выплачивать деньги и компенсировать аренду жилья Фото:

Правительство Пермского края приняло решение о внесении изменений в краевую программу «Медицинские кадры Прикамья». Расширены территории, где будут осуществляться программные выплаты. Губернатор Дмитрий Махонин подчеркнул важность программы для привлечения специалистов, в том числе из других регионов и частного сектора. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Пермского края.

Губернатор Пермского края отметил, что программа «Медицинские кадры Прикамья» в регионе востребована. «Именно благодаря этой программе в Пермский край удается привлекать врачей из частных клиник, а также из других регионов страны», — заявил Махонин. По его словам, на данный момент важно полностью укомплектовать сельские ФАПы. Идею добавления в программу Кудымкарского округа поддержал Дмитрий Махонин.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края, в 2023 году в больнице Коми-Пермяцкого округа был открыт большой хирургический корпус. Сейчас есть необходимость в квалифицированных кадрах. Требуются не только врачи, но и средний медперсонал. Чтобы корпус мог работать круглосуточно, надо увеличить количество хирургов, операционных медсестер и медсестер-анестезисток. Всем этим категориям сотрудников будут положены программные выплаты.

Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края Евгений Рожнев добавил, что программа активно способствует укреплению кадрового потенциала, особенно в сельских и отдаленных районах. Усилия по созданию привлекательных условий работы для медицинских специалистов позволяют эффективно справляться с кадровыми вызовами на местном уровне.

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Правительство Пермского края приняло решение о внесении изменений в краевую программу «Медицинские кадры Прикамья». Расширены территории, где будут осуществляться программные выплаты. Губернатор Дмитрий Махонин подчеркнул важность программы для привлечения специалистов, в том числе из других регионов и частного сектора. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Пермского края. Губернатор Пермского края отметил, что программа «Медицинские кадры Прикамья» в регионе востребована. «Именно благодаря этой программе в Пермский край удается привлекать врачей из частных клиник, а также из других регионов страны», — заявил Махонин. По его словам, на данный момент важно полностью укомплектовать сельские ФАПы. Идею добавления в программу Кудымкарского округа поддержал Дмитрий Махонин. Как сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края, в 2023 году в больнице Коми-Пермяцкого округа был открыт большой хирургический корпус. Сейчас есть необходимость в квалифицированных кадрах. Требуются не только врачи, но и средний медперсонал. Чтобы корпус мог работать круглосуточно, надо увеличить количество хирургов, операционных медсестер и медсестер-анестезисток. Всем этим категориям сотрудников будут положены программные выплаты. Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края Евгений Рожнев добавил, что программа активно способствует укреплению кадрового потенциала, особенно в сельских и отдаленных районах. Усилия по созданию привлекательных условий работы для медицинских специалистов позволяют эффективно справляться с кадровыми вызовами на местном уровне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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