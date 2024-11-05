Природа Погода Мэр Екатеринбурга предупредил коммунальщиков о серьезном испытании Мэр Екатеринбурга поручил обеспечить безопасность передвижения в снегопад 06 ноября 2024 в 12:18 Размер текста - 17 + Снежные валы вывезут в кратчайшие сроки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил коммунальным службам обеспечить безопасность передвижения горожан во время сегодняшнего снегопада, который он назвал первым значительным испытанием для города в этом сезоне. Об этом мэр рассказал в своем telegram-канале. «Первоочередная задача — смести снег с проезжих частей и тротуаров, чтобы не дать образоваться наледи или накату. В приоритете — обеспечить безопасность передвижения екатеринбуржцев», — написал Орлов. По его словам, звенья спецтехники пустят в сопровождении Госавтоинспекции. «Вывоз сформированных сегодня валов пройдет в кратчайшие сроки», — отметил мэр. Мощный снегопад в Екатеринбурге начался ранним утром 6 ноября. На свердловские дороги власти вывели 159 единиц снегоуборочной техники. Сегодня снежный покров сможет достичь восьми сантиметров. О том, как регион и в том числе Екатеринбург справляются с непогодой, URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил коммунальным службам обеспечить безопасность передвижения горожан во время сегодняшнего снегопада, который он назвал первым значительным испытанием для города в этом сезоне. Об этом мэр рассказал в своем telegram-канале. «Первоочередная задача — смести снег с проезжих частей и тротуаров, чтобы не дать образоваться наледи или накату. В приоритете — обеспечить безопасность передвижения екатеринбуржцев», — написал Орлов. По его словам, звенья спецтехники пустят в сопровождении Госавтоинспекции. «Вывоз сформированных сегодня валов пройдет в кратчайшие сроки», — отметил мэр. Мощный снегопад в Екатеринбурге начался ранним утром 6 ноября. На свердловские дороги власти вывели 159 единиц снегоуборочной техники. Сегодня снежный покров сможет достичь восьми сантиметров. О том, как регион и в том числе Екатеринбург справляются с непогодой, URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям