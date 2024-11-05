05 ноября 2024

Мэр Екатеринбурга предупредил коммунальщиков о серьезном испытании

Мэр Екатеринбурга поручил обеспечить безопасность передвижения в снегопад
© Служба новостей «URA.RU»
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Снежные валы вывезут в кратчайшие сроки Фото:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил коммунальным службам обеспечить безопасность передвижения горожан во время сегодняшнего снегопада, который он назвал первым значительным испытанием для города в этом сезоне. Об этом мэр рассказал в своем telegram-канале.

«Первоочередная задача — смести снег с проезжих частей и тротуаров, чтобы не дать образоваться наледи или накату. В приоритете — обеспечить безопасность передвижения екатеринбуржцев», — написал Орлов.

По его словам, звенья спецтехники пустят в сопровождении Госавтоинспекции. «Вывоз сформированных сегодня валов пройдет в кратчайшие сроки», — отметил мэр.

Мощный снегопад в Екатеринбурге начался ранним утром 6 ноября. На свердловские дороги власти вывели 159 единиц снегоуборочной техники. Сегодня снежный покров сможет достичь восьми сантиметров. О том, как регион и в том числе Екатеринбург справляются с непогодой, URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции.

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил коммунальным службам обеспечить безопасность передвижения горожан во время сегодняшнего снегопада, который он назвал первым значительным испытанием для города в этом сезоне. Об этом мэр рассказал в своем telegram-канале. «Первоочередная задача — смести снег с проезжих частей и тротуаров, чтобы не дать образоваться наледи или накату. В приоритете — обеспечить безопасность передвижения екатеринбуржцев», — написал Орлов. По его словам, звенья спецтехники пустят в сопровождении Госавтоинспекции. «Вывоз сформированных сегодня валов пройдет в кратчайшие сроки», — отметил мэр. Мощный снегопад в Екатеринбурге начался ранним утром 6 ноября. На свердловские дороги власти вывели 159 единиц снегоуборочной техники. Сегодня снежный покров сможет достичь восьми сантиметров. О том, как регион и в том числе Екатеринбург справляются с непогодой, URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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