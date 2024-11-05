Мэр Екатеринбурга предупредил коммунальщиков о серьезном испытании

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил коммунальным службам обеспечить безопасность передвижения горожан во время сегодняшнего снегопада, который он назвал первым значительным испытанием для города в этом сезоне. Об этом мэр рассказал в своем telegram-канале.
«Первоочередная задача — смести снег с проезжих частей и тротуаров, чтобы не дать образоваться наледи или накату. В приоритете — обеспечить безопасность передвижения екатеринбуржцев», — написал Орлов.
По его словам, звенья спецтехники пустят в сопровождении Госавтоинспекции. «Вывоз сформированных сегодня валов пройдет в кратчайшие сроки», — отметил мэр.
Мощный снегопад в Екатеринбурге начался ранним утром 6 ноября. На свердловские дороги власти вывели 159 единиц снегоуборочной техники. Сегодня снежный покров сможет достичь восьми сантиметров. О том, как регион и в том числе Екатеринбург справляются с непогодой, URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!