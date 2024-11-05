05 ноября 2024

В Свердловской области экстренно вывели уборочную технику из-за стихии

© Служба новостей «URA.RU»
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Верхняя Пышма. Свердловская область, уборка снега, проезжая часть, верхняя пышма, снегоуборочная техника
Снежный покров сможет достичь восьми сантиметров (архивное фото) Фото:

В Свердловской области из-за сильного снега на улицы вывели 159 единиц уборочной техники. С самого раннего утра сильные осадки зафиксированы в западной, центральной, южной и восточной частях региона. Об этом рассказали в департаменте информполитики.

«Низкий коэффициент сцепления был зарегистрирован на 29 метеопостах. Для устранения зимней скользкости на автодорогах работают 159 единиц техники: 114 комбинированных дорожных машин, 17 автомобилей с отвалом, 16 автогрейдеров и 12 единиц прочей техники», — следует из сообщения.

Снежный покров 6 ноября сможет достичь восьми сантиметров. При этом власти отмечают, что работы по чистке дорог продолжаться до полного устранения зимней скользкости.

Снегопад в Екатеринбурге парализовал движение во всех районах. О том, как горожане встретили стихию, URA.RU подготовило фоторепортаж. Оперативную информацию о стихии и ее последствиях агентство передает в онлайн-трансляции.

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В Свердловской области из-за сильного снега на улицы вывели 159 единиц уборочной техники. С самого раннего утра сильные осадки зафиксированы в западной, центральной, южной и восточной частях региона. Об этом рассказали в департаменте информполитики. «Низкий коэффициент сцепления был зарегистрирован на 29 метеопостах. Для устранения зимней скользкости на автодорогах работают 159 единиц техники: 114 комбинированных дорожных машин, 17 автомобилей с отвалом, 16 автогрейдеров и 12 единиц прочей техники», — следует из сообщения. Снежный покров 6 ноября сможет достичь восьми сантиметров. При этом власти отмечают, что работы по чистке дорог продолжаться до полного устранения зимней скользкости. Снегопад в Екатеринбурге парализовал движение во всех районах. О том, как горожане встретили стихию, URA.RU подготовило фоторепортаж. Оперативную информацию о стихии и ее последствиях агентство передает в онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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