В Свердловской области экстренно вывели уборочную технику из-за стихии

06 ноября 2024 в 10:21 Размер текста - 17 +

Снежный покров сможет достичь восьми сантиметров (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловской области из-за сильного снега на улицы вывели 159 единиц уборочной техники. С самого раннего утра сильные осадки зафиксированы в западной, центральной, южной и восточной частях региона. Об этом рассказали в департаменте информполитики. «Низкий коэффициент сцепления был зарегистрирован на 29 метеопостах. Для устранения зимней скользкости на автодорогах работают 159 единиц техники: 114 комбинированных дорожных машин, 17 автомобилей с отвалом, 16 автогрейдеров и 12 единиц прочей техники», — следует из сообщения. Снежный покров 6 ноября сможет достичь восьми сантиметров. При этом власти отмечают, что работы по чистке дорог продолжаться до полного устранения зимней скользкости. Снегопад в Екатеринбурге парализовал движение во всех районах. О том, как горожане встретили стихию, URA.RU подготовило фоторепортаж. Оперативную информацию о стихии и ее последствиях агентство передает в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области из-за сильного снега на улицы вывели 159 единиц уборочной техники. С самого раннего утра сильные осадки зафиксированы в западной, центральной, южной и восточной частях региона. Об этом рассказали в департаменте информполитики. «Низкий коэффициент сцепления был зарегистрирован на 29 метеопостах. Для устранения зимней скользкости на автодорогах работают 159 единиц техники: 114 комбинированных дорожных машин, 17 автомобилей с отвалом, 16 автогрейдеров и 12 единиц прочей техники», — следует из сообщения. Снежный покров 6 ноября сможет достичь восьми сантиметров. При этом власти отмечают, что работы по чистке дорог продолжаться до полного устранения зимней скользкости. Снегопад в Екатеринбурге парализовал движение во всех районах. О том, как горожане встретили стихию, URA.RU подготовило фоторепортаж. Оперативную информацию о стихии и ее последствиях агентство передает в онлайн-трансляции.