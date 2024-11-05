Свердловские депутаты блокировали бюджет на 2025 год, вспомнив обещание Куйвашева

Аграрный комитет свердловского заксо отклонил проект бюджета на 2025 год

06 ноября 2024 в 12:38 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев обещал поддержку производителям молока Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Комитет по аграрной политике и земельным отношениям свердловского заксобрания не принял проект областного бюджета на 2025 год. Утром 6 ноября депутаты обнаружили, что региональный минфин не выделил деньги по нескольким направлениям, поддержку которым обещал губернатор Евгений Куйвашев. Об этом URA.RU рассказал источник, а подробности раскрыл один из участников заседания. «На Ирбитской ярмарке губернатор обещал выделить полмиллиарда производителям молока, но в проекте этих денег не предусмотрено. Рассмотрение перенесли», — поделился первый собеседник. Второй пояснил — обсуждение проекта отложили на несколько часов, дав минфину возможность уточнить, почему не исполнено поручение губернатора. «Отклонить проект нельзя, в первом чтении он все равно будет принят, чтобы двигаться дальше. Но надеяться на изменения можно. Речь идет об уточнении параметра технической субсидии производителям на покупку сельскохозяйственной техники, стоимость которой выросла катастрофически, о субсидии производителям молока — это все лично обещал губернатор. А в итоге получается, что у нас бюджет на сельскохозяйственную отрасль на 2025 год составляет всего 0,9% от общей суммы», — поделился второй собеседник. Ранее вопросы к бюджету возникли у комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности. Депутат-коммунист Игорь Аксенов упорно пытался добиться от первого замминистра финансов Светланы Климук, почему у региона из года в год растет верхний предел госдолга, но не смог. Возникла перепалка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Комитет по аграрной политике и земельным отношениям свердловского заксобрания не принял проект областного бюджета на 2025 год. Утром 6 ноября депутаты обнаружили, что региональный минфин не выделил деньги по нескольким направлениям, поддержку которым обещал губернатор Евгений Куйвашев. Об этом URA.RU рассказал источник, а подробности раскрыл один из участников заседания. «На Ирбитской ярмарке губернатор обещал выделить полмиллиарда производителям молока, но в проекте этих денег не предусмотрено. Рассмотрение перенесли», — поделился первый собеседник. Второй пояснил — обсуждение проекта отложили на несколько часов, дав минфину возможность уточнить, почему не исполнено поручение губернатора. «Отклонить проект нельзя, в первом чтении он все равно будет принят, чтобы двигаться дальше. Но надеяться на изменения можно. Речь идет об уточнении параметра технической субсидии производителям на покупку сельскохозяйственной техники, стоимость которой выросла катастрофически, о субсидии производителям молока — это все лично обещал губернатор. А в итоге получается, что у нас бюджет на сельскохозяйственную отрасль на 2025 год составляет всего 0,9% от общей суммы», — поделился второй собеседник. Ранее вопросы к бюджету возникли у комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности. Депутат-коммунист Игорь Аксенов упорно пытался добиться от первого замминистра финансов Светланы Климук, почему у региона из года в год растет верхний предел госдолга, но не смог. Возникла перепалка.