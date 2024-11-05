05 ноября 2024

В Челябинской области из-за снежной бури продлили штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопады в Челябинской области ожидаются и 7 ноября
Снегопады в Челябинской области ожидаются и 7 ноября Фото:

В Челябинской области штормовое предупреждение продлили на 7 ноября из-за снежных заносов, метелей и сильного снега. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«7 ноября ожидается снег, ночью на севере и крайнем востоке сильный. В отдельных районах также ожидаются метели, снежные заносы и сильная гололедица», — сообщили URA.RU в управлении.

Штормовое предупреждение действует в регионе с начала ноября. Причиной непогоды стал Скандинавский циклон, который накрыл область до 10 ноября.

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В Челябинской области штормовое предупреждение продлили на 7 ноября из-за снежных заносов, метелей и сильного снега. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «7 ноября ожидается снег, ночью на севере и крайнем востоке сильный. В отдельных районах также ожидаются метели, снежные заносы и сильная гололедица», — сообщили URA.RU в управлении. Штормовое предупреждение действует в регионе с начала ноября. Причиной непогоды стал Скандинавский циклон, который накрыл область до 10 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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