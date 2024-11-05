В Челябинской области из-за снежной бури продлили штормовое предупреждение

Снегопады в Челябинской области ожидаются и 7 ноября
В Челябинской области штормовое предупреждение продлили на 7 ноября из-за снежных заносов, метелей и сильного снега. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«7 ноября ожидается снег, ночью на севере и крайнем востоке сильный. В отдельных районах также ожидаются метели, снежные заносы и сильная гололедица», — сообщили URA.RU в управлении.
Штормовое предупреждение действует в регионе с начала ноября. Причиной непогоды стал Скандинавский циклон, который накрыл область до 10 ноября.
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