Синоптики показали видео Скандинавского циклона, который заденет Челябинск. Видео

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Циклон принесет в Челябинск снег и гололед (архивное фото)
Циклон принесет в Челябинск снег и гололед (архивное фото) Фото:

Синоптики Челябинского Гидрометеоцентра опубликовали видео вихря Скандинавского циклона, который частично заденет Челябинскую область. Информация размещена 5 ноября в telegram-канале.

«Активный атмосферный вихрь, центр которого на данный момент сместился на территорию Поволжья, будет двигаться через Оренбургскую область в северные районы Казахстана. Челябинская область при этом будет находиться под влиянием северной периферии этого циклона», — сообщили синоптики. На размещенном видео показан прогноз осадков, облачности и смещения циклона по территории Оренбургской области и Казахстана.

Циклон вызовет в Челябинской области снегопады, гололед и метели. Сильный ветер в отдельных районах может усугубить обстановку до критериев опасных явлений. Из-за чего в Челябинской области объявлено штормовое предупреждение.

Синоптики ранее сообщили, что на Челябинск надвигается Скандинавский циклон. Он принесет с собой значительное ухудшение погодных условий. В Челябинской области возможен ветер до 20 метров в секунду, объявлено штормовое предупреждение. Водителей просят не выезжать на трассы без крайней необходимости, сообщили URA.RU в Упрдор «Южный Урал». В региональном министерстве здравоохранения дали советы, как защитить себя во время Скандинавского циклона. В гололед важно выбирать удобную обувь и правильно группироваться во время падения, если избежать его не удалось.

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Синоптики Челябинского Гидрометеоцентра опубликовали видео вихря Скандинавского циклона, который частично заденет Челябинскую область. Информация размещена 5 ноября в telegram-канале. «Активный атмосферный вихрь, центр которого на данный момент сместился на территорию Поволжья, будет двигаться через Оренбургскую область в северные районы Казахстана. Челябинская область при этом будет находиться под влиянием северной периферии этого циклона», — сообщили синоптики. На размещенном видео показан прогноз осадков, облачности и смещения циклона по территории Оренбургской области и Казахстана. Циклон вызовет в Челябинской области снегопады, гололед и метели. Сильный ветер в отдельных районах может усугубить обстановку до критериев опасных явлений. Из-за чего в Челябинской области объявлено штормовое предупреждение. Синоптики ранее сообщили, что на Челябинск надвигается Скандинавский циклон. Он принесет с собой значительное ухудшение погодных условий. В Челябинской области возможен ветер до 20 метров в секунду, объявлено штормовое предупреждение. Водителей просят не выезжать на трассы без крайней необходимости, сообщили URA.RU в Упрдор «Южный Урал». В региональном министерстве здравоохранения дали советы, как защитить себя во время Скандинавского циклона. В гололед важно выбирать удобную обувь и правильно группироваться во время падения, если избежать его не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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