05 ноября 2024

В Тюмени пройдут Дни Эрмитажа

© Служба новостей «URA.RU»
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Питерский Эрмитаж приедет в Тюмень
Питерский Эрмитаж приедет в Тюмень Фото:

В Тюмени с 12 по 17 ноября пройдут Дни Эрмитажа. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. Подобный проект в регионе организуется впервые.

«Дни Эрмитажа пройдут в Тюмени с 12 по 17 ноября.  Проект познакомит горожан с памятниками мировой культуры из уникальной коллекции музея. Научные сотрудники проведут лекции, показы фильмов и познакомят посетителей с изданиями. Центральным событием станет выставка из собрания „Священной памяти Двенадцатого года“, посвященная увековечиванию памяти Отечественной войны 1812 года в Санкт-Петербурге, она будет работать до 12 февраля», — рассказали в инфоцентре.

Желающих посетить мероприятие ждут в Музейном комплексе имени Словцова. Также специалисты из Санкт-Петербурга проведут для местных музейных сотрудников мастер-классы и лекции о новых приемах ведения экскурсий и работы с молодежью.

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В Тюмени с 12 по 17 ноября пройдут Дни Эрмитажа. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. Подобный проект в регионе организуется впервые. «Дни Эрмитажа пройдут в Тюмени с 12 по 17 ноября.  Проект познакомит горожан с памятниками мировой культуры из уникальной коллекции музея. Научные сотрудники проведут лекции, показы фильмов и познакомят посетителей с изданиями. Центральным событием станет выставка из собрания „Священной памяти Двенадцатого года“, посвященная увековечиванию памяти Отечественной войны 1812 года в Санкт-Петербурге, она будет работать до 12 февраля», — рассказали в инфоцентре. Желающих посетить мероприятие ждут в Музейном комплексе имени Словцова. Также специалисты из Санкт-Петербурга проведут для местных музейных сотрудников мастер-классы и лекции о новых приемах ведения экскурсий и работы с молодежью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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