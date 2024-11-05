В Тюмени пройдут Дни Эрмитажа

В Тюмени с 12 по 17 ноября пройдут Дни Эрмитажа. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. Подобный проект в регионе организуется впервые.
«Дни Эрмитажа пройдут в Тюмени с 12 по 17 ноября. Проект познакомит горожан с памятниками мировой культуры из уникальной коллекции музея. Научные сотрудники проведут лекции, показы фильмов и познакомят посетителей с изданиями. Центральным событием станет выставка из собрания „Священной памяти Двенадцатого года“, посвященная увековечиванию памяти Отечественной войны 1812 года в Санкт-Петербурге, она будет работать до 12 февраля», — рассказали в инфоцентре.
Желающих посетить мероприятие ждут в Музейном комплексе имени Словцова. Также специалисты из Санкт-Петербурга проведут для местных музейных сотрудников мастер-классы и лекции о новых приемах ведения экскурсий и работы с молодежью.
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