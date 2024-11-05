05 ноября 2024

В Перми введен в эксплуатацию новый корпус психбольницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас больнице предстоит этап лицензирования нового корпуса
Сейчас больнице предстоит этап лицензирования нового корпуса Фото:

В Перми на улице 2-я Корсуньская официально введено в эксплуатацию новое здание стационара краевой психиатрической больницы. По информации регионального министерства строительства, для начала работы медицинского учреждения получены все необходимые разрешительные документы от Управления капитального строительства Прикамья, и в настоящее время предстоит процедура лицензирования стационара.

Как подчеркнули в Минстрое Прикамья, новый стационар имеет площадь более 18 тысяч квадратных метров и рассчитан на 260 коек для круглосуточного пребывания пациентов. «В составе объекта обустроены лечебные, лечебно-диагностические и восстановительные отделения, а также кафедра психиатрии, наркологии и медицинской психологии ПГМУ», — сообщили в министерстве.

Строительство стационара было проведено в рамках адресной инвестиционной программы Пермского края. В больнице созданы все условия для оказания полного комплекса медицинской помощи, включая кабинеты узких специалистов. Среди них — офтальмолог, лор, стоматолог, гинеколог и другие специалисты.

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В Перми на улице 2-я Корсуньская официально введено в эксплуатацию новое здание стационара краевой психиатрической больницы. По информации регионального министерства строительства, для начала работы медицинского учреждения получены все необходимые разрешительные документы от Управления капитального строительства Прикамья, и в настоящее время предстоит процедура лицензирования стационара. Как подчеркнули в Минстрое Прикамья, новый стационар имеет площадь более 18 тысяч квадратных метров и рассчитан на 260 коек для круглосуточного пребывания пациентов. «В составе объекта обустроены лечебные, лечебно-диагностические и восстановительные отделения, а также кафедра психиатрии, наркологии и медицинской психологии ПГМУ», — сообщили в министерстве. Строительство стационара было проведено в рамках адресной инвестиционной программы Пермского края. В больнице созданы все условия для оказания полного комплекса медицинской помощи, включая кабинеты узких специалистов. Среди них — офтальмолог, лор, стоматолог, гинеколог и другие специалисты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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