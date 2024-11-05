В Перми введен в эксплуатацию новый корпус психбольницы

В Перми на улице 2-я Корсуньская официально введено в эксплуатацию новое здание стационара краевой психиатрической больницы. По информации регионального министерства строительства, для начала работы медицинского учреждения получены все необходимые разрешительные документы от Управления капитального строительства Прикамья, и в настоящее время предстоит процедура лицензирования стационара.
Как подчеркнули в Минстрое Прикамья, новый стационар имеет площадь более 18 тысяч квадратных метров и рассчитан на 260 коек для круглосуточного пребывания пациентов. «В составе объекта обустроены лечебные, лечебно-диагностические и восстановительные отделения, а также кафедра психиатрии, наркологии и медицинской психологии ПГМУ», — сообщили в министерстве.
Строительство стационара было проведено в рамках адресной инвестиционной программы Пермского края. В больнице созданы все условия для оказания полного комплекса медицинской помощи, включая кабинеты узких специалистов. Среди них — офтальмолог, лор, стоматолог, гинеколог и другие специалисты.
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