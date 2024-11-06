Трамп пообещал Америке «золотой век»

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обещает открыть «золотой век» для Америки. Он заявил о своей «изумительной победе» на выборах, которая, по его словам, будет способствовать реализации его обещаний.
«Начнется действительно золотой век Америки», — заявил Трамп во время выступления, трансляцию ведет New York Post. Он также добавил, что его победа на выборах «позволит сделать страну снова великой». Трамп также подчеркнул важность своей победы для всего американского народа.
Ранее телеканал Fox News представил прогноз по итогам выборов президента США, согласно которому представитель Республиканской партии Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США, набрав 277 голосов в коллегии выборщиков. По информации телеканала, Камала Харрис, представляющая Демократическую партию, набрала 226 голосов.
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