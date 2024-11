Кто позвонит Путину после выборов в США

Республиканец Дональд Трамп может сразу позвонить президенту России Владимиру Путину в случае победы на выборах, а кандидат от демократов Камала Харрис — не раньше чем через полгода. Такой прогноз действий будущего президента США корреспонденту URA.RU дала старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлия Богуславская. По ее словам, победа Трампа или Харрис отразится лишь на тональности внешней политики Штатов, которые в долгосрочной перспективе все равно будут стремиться сдерживать Россию.

Кто лучше для России

- В этом году Валдайский форум проходит с 4 по 7 ноября, в это время в США пройдут выборы президента. Вряд ли эту тему обойдет Владимир Путин. Его выступление ожидается на пленарном заседании клуба. Юлия Константиновна, как вы считаете, с кем у президента России скорее наладится контакт: с Трампом или Харрис?

- С Трампом контакт уже налажен еще в его прошлый президентский срок, когда между ним и Путиным состоялся ряд встреч, по итогам которых Трамп давал весьма высокие оценки своему общению с президентом России. Кроме того, Трамп — политик консервативной повестки. В идеологической плоскости с ним можно найти больше точек соприкосновения, чем с Харрис.

Что касается самой Харрис, то мы не так много знаем о ней, точно так же, как и американская публика. Человеку, занимающему должность вице-президента США, приходится держаться в тени американского президента, быть на скамейке запасных. Поэтому Харрис как политический деятель пока еще не смогла в полной степени раскрыться.

- Кто из кандидатов в президенты США более предсказуемый для России, а от кого стоит ждать неожиданных решений?

Мы уже наблюдали первый срок его президентства. Конечно, критики в его адрес было немало, но какие-то непредсказуемые, особо кризисные ситуации, за которые несет личную ответственность Дональд Трамп, выделить сложно.

Харрис как политик сформировалась в период после холодной войны. В Штатах таких политиков отличает привычка действовать и вести внешнюю политику без оглядки на оппонентов, потому что как раз в этот период США действовали исходя из объявленной ими же логики однополярного мира. Она воспитана в культуре, где США могут делать что угодно на международной арене. Это может служить предвестником негативного развития ситуации, если она станет американским президентом.

Харрис — женщина и достаточно молодой политик. Она будет опасаться, что силу ее лидерства захочет испытать Россия, Китай или еще кто-то другой. Таким образом, от нее можно ожидать каких-то чувствительных жестких реакций, что, конечно, чревато просчетами, ошибками и ростом напряженности прежде всего в российско-американских отношениях.

Фаворит в гонке

- В сентябре Путин заявлял, что для России фаворитом в гонке был Байден, а теперь — Харрис. Видимо Харрис неправильно поняла сигнал российского лидера и начала опускаться до оскорблений в адрес Путина, следуя примеру Байдена. Как вы думаете, могло ли это привести к тому, что у России появился новый фаворит в американской президентской гонке?

Фото: Official White House / Adam Schultz

- На самом деле, от победы Трампа или Харрис на выборах зависит лишь то, как изменится стиль наших отношений с американцами, сама их сущность не поменяется. Харрис здесь не то чтобы просчиталась, она скорее вынесла на международный уровень тот стиль общения, который сейчас используется в американской политической культуре. Если присмотреться к дебатам, к заявлениям кандидатов, то здесь постоянные взаимные оскорбления, причем весьма жесткие.

- Трамп и Харрис постоянно упоминают Россию в ходе взаимной критики. С чем это связано?

Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian

- Россия — удобный противник, потому что экономических связей между Россией и США не так много, не тот масштаб, как в отношениях с Китаем, что снижает затраты от проведения курса на конфронтацию. С другой стороны, Россия воспринимается как прямой продолжатель СССР, который считался противником в холодной войне. Такая преемственность и взаимосвязь очевидна для американцев.

Отчасти, конечно, сыграли роль события 2014 года: присоединение Крыма, начало того, что виделось Штатами как усиление России и ее отрыв от западного мира. Наверное, самым ярким событием для США стал 2016 год, когда Москву обвинили во вмешательстве в американские выборы.

Санкции и поставки оружия

- Возможна ли отмена антироссийских санкций при новом президенте США?

- Санкционный режим рассматривается как эффективное средство сдерживания России. США хотят сдерживать всех конкурентов, поддерживать свое лидерство. Они всегда будут заинтересованы в ограничительных мерах, которые, как они надеются, будут способствовать замедлению роста российской экономики.

Полной отмены санкций ждать не приходится. Учитывая их беспрецедентный объем, даже если когда-то США захотят их отменить, это будет очень длительный процесс. Чисто теоретически возможен вариант, когда США будут снимать санкции в обмен на какие-то действия России, по аналогии с Ираном. Но я считаю, что такой вариант на современном этапе маловероятен.

- Допускаете ли вы изменение приоритетов в американской внешней политике и сокращение поставок оружия Украине при новом президенте США?

США продолжат поставки оружия Украине, уверена политолог

Фото: Army Sgt. Joshua Oh / U.S. Department of Defense