Кто позвонит Путину после выборов в США

Республиканец Дональд Трамп может сразу позвонить президенту России Владимиру Путину в случае победы на выборах, а кандидат от демократов Камала Харрис — не раньше чем через полгода. Такой прогноз действий будущего президента США корреспонденту URA.RU дала старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлия Богуславская. По ее словам, победа Трампа или Харрис отразится лишь на тональности внешней политики Штатов, которые в долгосрочной перспективе все равно будут стремиться сдерживать Россию.
Кто лучше для России
- В этом году Валдайский форум проходит с 4 по 7 ноября, в это время в США пройдут выборы президента. Вряд ли эту тему обойдет Владимир Путин. Его выступление ожидается на пленарном заседании клуба. Юлия Константиновна, как вы считаете, с кем у президента России скорее наладится контакт: с Трампом или Харрис?
- С Трампом контакт уже налажен еще в его прошлый президентский срок, когда между ним и Путиным состоялся ряд встреч, по итогам которых Трамп давал весьма высокие оценки своему общению с президентом России. Кроме того, Трамп — политик консервативной повестки. В идеологической плоскости с ним можно найти больше точек соприкосновения, чем с Харрис.
Что касается самой Харрис, то мы не так много знаем о ней, точно так же, как и американская публика. Человеку, занимающему должность вице-президента США, приходится держаться в тени американского президента, быть на скамейке запасных. Поэтому Харрис как политический деятель пока еще не смогла в полной степени раскрыться.
- Кто из кандидатов в президенты США более предсказуемый для России, а от кого стоит ждать неожиданных решений?
- На самом деле от обоих кандидатов можно ждать неожиданных решений. При этом стоит отметить, что имидж Трампа как непредсказуемого политика создали именно американские СМИ. Его пытаются выставить импульсивным человеком.
Мы уже наблюдали первый срок его президентства. Конечно, критики в его адрес было немало, но какие-то непредсказуемые, особо кризисные ситуации, за которые несет личную ответственность Дональд Трамп, выделить сложно.
Харрис как политик сформировалась в период после холодной войны. В Штатах таких политиков отличает привычка действовать и вести внешнюю политику без оглядки на оппонентов, потому что как раз в этот период США действовали исходя из объявленной ими же логики однополярного мира. Она воспитана в культуре, где США могут делать что угодно на международной арене. Это может служить предвестником негативного развития ситуации, если она станет американским президентом.
Харрис — женщина и достаточно молодой политик. Она будет опасаться, что силу ее лидерства захочет испытать Россия, Китай или еще кто-то другой. Таким образом, от нее можно ожидать каких-то чувствительных жестких реакций, что, конечно, чревато просчетами, ошибками и ростом напряженности прежде всего в российско-американских отношениях.
Фаворит в гонке
- В сентябре Путин заявлял, что для России фаворитом в гонке был Байден, а теперь — Харрис. Видимо Харрис неправильно поняла сигнал российского лидера и начала опускаться до оскорблений в адрес Путина, следуя примеру Байдена. Как вы думаете, могло ли это привести к тому, что у России появился новый фаворит в американской президентской гонке?
- На самом деле, от победы Трампа или Харрис на выборах зависит лишь то, как изменится стиль наших отношений с американцами, сама их сущность не поменяется. Харрис здесь не то чтобы просчиталась, она скорее вынесла на международный уровень тот стиль общения, который сейчас используется в американской политической культуре. Если присмотреться к дебатам, к заявлениям кандидатов, то здесь постоянные взаимные оскорбления, причем весьма жесткие.
- Трамп и Харрис постоянно упоминают Россию в ходе взаимной критики. С чем это связано?
- Россия — удобный противник, потому что экономических связей между Россией и США не так много, не тот масштаб, как в отношениях с Китаем, что снижает затраты от проведения курса на конфронтацию. С другой стороны, Россия воспринимается как прямой продолжатель СССР, который считался противником в холодной войне. Такая преемственность и взаимосвязь очевидна для американцев.
Отчасти, конечно, сыграли роль события 2014 года: присоединение Крыма, начало того, что виделось Штатами как усиление России и ее отрыв от западного мира. Наверное, самым ярким событием для США стал 2016 год, когда Москву обвинили во вмешательстве в американские выборы.
Россию стали рассматривать как страну, которая может представлять угрозу американской демократии. События 2022 года лишь укрепили это представление, новости о России не покидают первые полосы американских газет с начала специальной военной операции, поэтому нашей стране уделяют такое пристальное внимание в предвыборной гонке.
Санкции и поставки оружия
- Возможна ли отмена антироссийских санкций при новом президенте США?
- Санкционный режим рассматривается как эффективное средство сдерживания России. США хотят сдерживать всех конкурентов, поддерживать свое лидерство. Они всегда будут заинтересованы в ограничительных мерах, которые, как они надеются, будут способствовать замедлению роста российской экономики.
Полной отмены санкций ждать не приходится. Учитывая их беспрецедентный объем, даже если когда-то США захотят их отменить, это будет очень длительный процесс. Чисто теоретически возможен вариант, когда США будут снимать санкции в обмен на какие-то действия России, по аналогии с Ираном. Но я считаю, что такой вариант на современном этапе маловероятен.
- Допускаете ли вы изменение приоритетов в американской внешней политике и сокращение поставок оружия Украине при новом президенте США?
-В Республиканской партии идут дискуссии о том, что основной конкурент США вовсе не Россия, а Китай. Поддержка Украины — это все-таки не принципиальный пункт программы Трампа. Действительно, возможен такой вариант: постараться разделить Россию и Китай, сгладить градус напряженности в российско-американских отношениях, чтобы не способствовать развитию дружеских отношений между Москвой и Пекином.
Но эта смена приоритетов возможна скорее на тактическом уровне. Вашингтону важно сдерживать и Россию, и Китай. Даже если в американской внешнеполитической риторике что-то поменяется стилистически, суть останется прежней. США будут прикладывать усилия, чтобы самим или руками европейцев или каких-то международных институтов, но сохранять влияние на Украине.
Я прогнозирую продолжение помощи Киеву и поставок вооружений вне зависимости от того, завершатся ли военные действия на Украине. Штатам важно обеспечить выживание если не режима Зеленского, то может какого-то другого прозападного режима, а для этого потребуется не только реальная финансовая и экономическая помощь, но также и военная.
- Если Харрис или Трамп будет дальше поставлять оружие, означает ли это еще четыре года острой фазы противостояния России с Западом?
-На каком-то этапе США могут задуматься о перспективности продолжения военных действий на Украине и попытаться заморозить конфликт, но американцы не могут просто так уйти. Проект расширения НАТО во многом идеологический: все больше стран должны хотеть примкнуть к западному миру. Разочаровавшаяся в этом курсе Украина может оказаться неприемлемой для такой картины мира.
Американо-украинское сотрудничество продолжится в любом случае, может разве что варьироваться его интенсивность. При этом развитие такого сотрудничества отнюдь не обязательно может приводить к прямым вооруженным столкновениям между Россией и Украиной.
Звонок Путину
- При этом Трамп ранее заявлял, что закончит конфликт на Украине за 24 часа. В случае победы кандидата от республиканцев, стоит ли ждать телефонного звонка Трампа Путину?
- Понимая, что Трамп — достаточно эксцентричная фигура, такой звонок вполне возможен. Это может оказаться жестом доброй воли. Тем более, что Трамп не ассоциирует себя с политикой Байдена по поддержке украинского режима. Но приведет ли звонок к каким-то результатам — это, мне кажется, основной вопрос, учитывая, что уровень недоверия между Россией и США очень высок. Не исключено, что все закончится исключительно сверкой часов, обменом некими переговорными позициями между Россией и США.
- Ответит ли Путин?
- Я склонна верить Владимиру Путину, который говорит, что Россия готова вести переговоры и выстраивать отношения с кем бы то ни было. Если, соответственно, партнеры по переговорам готовы адекватно относиться к позиции России. Я полагаю, что такой вариант возможен и Москва не упустит случая представить свою позицию американской стороне.
- А возможен ли телефонный разговор между Харрис и Путиным?
- Здесь сложно говорить о сроках, но я думаю, что рано или поздно время для такого разговора придет. Это необязательно должен быть телефонный разговор, возможен контакт через посредников. Но диалог между Путиным и Харрис должен состояться и он будет обусловлен состоянием дел на Украине: чем бедственнее будет положение ВСУ, тем быстрее состоится подобного рода диалог.
Курс на сдерживание
- Допускаете ли вы потепление в отношениях между Россией и США в ближайшие годы?
- Я могу на современном этапе ожидать только некоторого снижения напряженности, но никак не потепления. Россия и США в интерпретации национальных интересов вступают в прямой конфликт как на глобальном, так и на региональном уровнях. Россия является одним из строителей многополярного мира, наверное, самым активным сторонником такой конфигурации.
США не то что не хотят многополярного мира, они его просто не видят и все свои усилия направляют на то, чтобы сохранить то, что они считают американской гегемонией. В Европе, Арктике, на Ближнем Востоке, отчасти в Средней Азии Штаты хотят расширить свое влияние на как можно большее количество государств. Россия видит в этом, пожалуй, так оно и есть, способ сдерживания роста своего внешнеполитического влияния.
Все больше Россия и США видят друг в друге противников и воспринимают свои отношения как игру с нулевой суммой. Москва и Вашингтон могут разве что устать от такого способа существования и отказаться от острой фазы столкновений на Украине, ослабив активность своих усилий, но отнюдь не разрешив противоречия. Ни одна из сторон на современном этапе не стремится к потеплению отношений. Россия не видит себя частью западного мира, в числе стран, готовых во что бы то ни стало сохранять лояльность Вашингтону, а США хотят сдерживать рост ее влияния, но никак не договариваться с Москвой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.