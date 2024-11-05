05 ноября 2024

В Перми сотрудники «Леруа Мерлен» сменят униформу

© Служба новостей «URA.RU»
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Вывеску в пермском магазине еще не сменили
Вывеску в пермском магазине еще не сменили Фото:

В пермском магазине «Леруа Мерлен» стартовал следующий этап ребрендинга магазина. Он заключается в смене формы сотрудников супермаркета. Им выдали костюмы желтого цвета.

«В понедельник, 11 ноября, сотрудники магазина „Леруа Мерлен“ на шоссе Космонавтов, 164б в Перми выйдут на работу в новой униформе желтого цвета с логотипом „Лемана Про“. Пока персонал магазина носит одежду зеленого оттенка — фирменного цвета „Леруа Мерлен“», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на сотрудника магазина.

В июне 2024 года стало известно, что супермаркеты «Леруа Мерлен» сменят название на «Лемана Про». В пермском магазине уже сменили ценники и навигацию. До конца 2024 года планируют поменять вывеску.

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В пермском магазине «Леруа Мерлен» стартовал следующий этап ребрендинга магазина. Он заключается в смене формы сотрудников супермаркета. Им выдали костюмы желтого цвета. «В понедельник, 11 ноября, сотрудники магазина „Леруа Мерлен“ на шоссе Космонавтов, 164б в Перми выйдут на работу в новой униформе желтого цвета с логотипом „Лемана Про“. Пока персонал магазина носит одежду зеленого оттенка — фирменного цвета „Леруа Мерлен“», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на сотрудника магазина. В июне 2024 года стало известно, что супермаркеты «Леруа Мерлен» сменят название на «Лемана Про». В пермском магазине уже сменили ценники и навигацию. До конца 2024 года планируют поменять вывеску.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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