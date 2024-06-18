«Леруа Мерлен» сменит название в России. Фото

18 июня 2024 в 12:36 Размер текста - 17 +

«Леруа Мерлен» в связи с ребрендингом будет называться «Лемана про», заявили в пресс-службе компании Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Сеть «Леруа Мерлен», специализирующаяся на товарах для строительства и обустройства дома, сменит в России название на «Лемана про». Первые магазины бренда после ребрендинга будут открыты к концу 2024 года, сообщили в ретейлере. «Компания продолжит работу под новым брендом „Лемана про“. Ребрендинг будет осуществлен поэтапно», — передает ТАСС информацию из ретейлера. Отмечается, что первый магазин под этим названием откроется до конца текущего года. Полный ребрендинг будет завершен в 2025 году. Процесс ребрендинга затронет все аспекты корпоративного стиля, включая вывески магазинов, транспортные средства, униформу и другие элементы. Также будет обновлен дизайн сайта и приложения сети. Новый логотип представляет собой сочетание графитовых и желтых оттенков и стилизованное изображение дома. Новое название «Лемана про» (на латинице — Lemana Pro) выбрано не случайно: «Lе» символизирует лидерство от слова «Leader», «Ма» — от французского «Maison», что означает «дом», «Nа» связано с экологической и социальной ответственностью от слова «Nature». В свою очередь, «Pro» указывает на ориентацию компании на профессионалов в сфере строительства и домашнего обустройства, пояснили в пресс-службе сети. Смена бренда не окажет влияния на операционную деятельность компании, ее взаимоотношения с партнерами, обслуживание клиентов и работу персонала. В компании подчеркнули отсутствие планов по организационным изменениям или сокращениям. Все торговые точки продолжат работать без изменений. В марте 2023 года французская компания Adeo, владеющая торговой сетью «Леруа Мерлен», передала управление российскому менеджменту. Именно в рамках новой стратегии было принято решение о смене торговой марки и проведении ребрендинга. Ранее, 6 марта 2024 года, telegram-канал Shot сообщил, что «Леруа Мерлен» может сменить название на MONLID к концу года. Однако этого не произошло. Также в рамках передачи управления локальному менеджменту название юридического лица было изменено с «Леруа Мерлен Восток» на «Ле Монлид». Фото: пресс-служба «Лемана Про» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сеть «Леруа Мерлен», специализирующаяся на товарах для строительства и обустройства дома, сменит в России название на «Лемана про». Первые магазины бренда после ребрендинга будут открыты к концу 2024 года, сообщили в ретейлере. «Компания продолжит работу под новым брендом „Лемана про“. Ребрендинг будет осуществлен поэтапно», — передает ТАСС информацию из ретейлера. Отмечается, что первый магазин под этим названием откроется до конца текущего года. Полный ребрендинг будет завершен в 2025 году. Процесс ребрендинга затронет все аспекты корпоративного стиля, включая вывески магазинов, транспортные средства, униформу и другие элементы. Также будет обновлен дизайн сайта и приложения сети. Новый логотип представляет собой сочетание графитовых и желтых оттенков и стилизованное изображение дома. Новое название «Лемана про» (на латинице — Lemana Pro) выбрано не случайно: «Lе» символизирует лидерство от слова «Leader», «Ма» — от французского «Maison», что означает «дом», «Nа» связано с экологической и социальной ответственностью от слова «Nature». В свою очередь, «Pro» указывает на ориентацию компании на профессионалов в сфере строительства и домашнего обустройства, пояснили в пресс-службе сети. Смена бренда не окажет влияния на операционную деятельность компании, ее взаимоотношения с партнерами, обслуживание клиентов и работу персонала. В компании подчеркнули отсутствие планов по организационным изменениям или сокращениям. Все торговые точки продолжат работать без изменений. В марте 2023 года французская компания Adeo, владеющая торговой сетью «Леруа Мерлен», передала управление российскому менеджменту. Именно в рамках новой стратегии было принято решение о смене торговой марки и проведении ребрендинга. Ранее, 6 марта 2024 года, telegram-канал Shot сообщил, что «Леруа Мерлен» может сменить название на MONLID к концу года. Однако этого не произошло. Также в рамках передачи управления локальному менеджменту название юридического лица было изменено с «Леруа Мерлен Восток» на «Ле Монлид».