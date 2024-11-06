Совфед одобрил ратификацию договора с КНДР о стратегическом партнерстве

Совет Федерации РФ одобрил ратификацию договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР, который был подписан лидерами двух стран во время визита президента России Владимира Путина в Пхеньян 19 июня. Документ призван заменить существующий с 2000 года базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, обновляя рамки двусторонних отношений.
Ратификация договора была одобрена в ходе 588 заседания Совета Федерации, прямая трансляция которого велась на сайте ведомства. Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко перечислил особенности нового соглашения, указав, что оно «не предполагает формирование военного союза».
Ранее Россия и КНДР заключили договор о всеобъемлющем сотрудничестве. Цель договора: укреплять стратегическое партнерство без создания военных блоков, что соответствует принципам взаимного уважения и суверенитета, заложенным в его основу. О чем договорились стороны — в материале URA.RU.
Глава РФ Владимир Путин предложил ратифицировать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Проект федерального закона был внесен главой государства в Госдуму.
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