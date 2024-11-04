Путин заставил Запад вновь понервничать из-за связей России и Северной Кореи

Президенту РФ Владимиру Путину хватило 77 секунд, чтобы дать Западу новый повод понервничать из-за тесных отношений России и Северной Кореи. В День народного единства в Кремле Путин принял министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Это, как пояснил URA.RU политолог Центра цивилизационных стратегий Виталий Волчков знак серьезных и глубоких отношений между РФ и КНДР в самых разных сферах — от экономического до военного сотрудничества.
«Сегодня же праздник. Это очень хороший день», — сказал Путин, приветствуя гостью.
Цой Сон Хи поблагодарила российского президента за возможность встретиться. Она передала «искренние, теплые, товарищеские» пожелания от лидера КНДР Ким Чен Ына. Путин отправил коллеге и другу свой привет через министра.
Публике были представлены буквально первые 77 секунд встречи Путина и Цой Сон Хи. По словам политолога Дмитрия Родионова, ожидать каких-то прорывных итогов не стоит — все договоренности достигнуты во время переговоров двух лидеров в Пхеньяне в июне этого года. «Эта встреча призвана, с одной стороны, обсудить какие-то конкретные вопросы сотрудничества, с другой — показать всему миру, что Россия и КНДР заключили договор о всеобъемлющем сотрудничестве не просто так. Идут серьезные контакты, серьезный процесс взаимодействия на самых разных уровнях, в самых разных сферах деятельности», — отметил Родионов.
Эта встреча Путина и Цой состоялась не только почти сразу после ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, но и на фоне ежедневных сообщений в южнокорейских и западных СМИ, заявлений американских политиков о прибытии в зону СВО северокорейских военных. В Кремле эту информацию отвергают, а сам президент Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС дал понять, что Россия и КНДР будут делать то, что считают нужным, и отчитываться ни перед кем не намерены.
Политолог Центра цивилизационных стратегий Виталий Волчков пояснил URA.RU, что в России военные из КНДР (если они действительно здесь присутствуют) могут повышать свою компетентность, набираться опыта ведения боевых действий в современных условиях на случай эскалации ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Это им нужно на случай, если действительно потребуется их участие в вооруженном столкновении на Дальнем Востоке.
Корейцы должны быть в состоянии применить современные методы вооруженной борьбы, и российский опыт имеет для них большую ценность. У России есть все законные основания пригласить корейцев для участия в вооруженном конфликте на Украине. Другое дело, что России это не требуется», — отметил Волчков.
По словам политолога, когда американцы начали поставлять оружие Тайваню, китайцы дали понять, что для них Тайвань не может быть театром военных действий: разрушения Тайваня с его промышленной и научной инфраструктурой они не допустят. Военные поставки и поддержка США милитаристских настроений в Японии и в Южной Корее ставит вопрос о том, что в театр военных действий США могут превратить именно их. «Это не оставит в стороне Северную Корею, которая, как и Китай, имеет свои счеты с японцами.
Россия окажется заложником этой ситуации. Поэтому армии двух стран должны готовиться на случай эскалации. Это должно стать серьезным предостережением, барьером против выстраивания инфраструктуры конфликта в этом регионе», — полагает политолог.
Владимир Путин посетил Пхеньян в июне. Он провел переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном. В октябре Россия ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР, который включает в том числе пункт о военном сотрудничестве. В США заявляют, что Северная Корея прислала своих военных в Россию для участия в СВО.
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