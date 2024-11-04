Путин заставил Запад вновь понервничать из-за связей России и Северной Кореи

Путин дал Западу новый повод понервничать из-за связей России и Северной Кореи
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент Владимир Путин встретился в Кремле с главой МИД Северной Кореи Цой Сон Хи
Президент Владимир Путин встретился в Кремле с главой МИД Северной Кореи Цой Сон Хи Фото:

Президенту РФ Владимиру Путину хватило 77 секунд, чтобы дать Западу новый повод понервничать из-за тесных отношений России и Северной Кореи. В День народного единства в Кремле Путин принял министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Это, как пояснил URA.RU политолог Центра цивилизационных стратегий Виталий Волчков знак серьезных и глубоких отношений между РФ и КНДР в самых разных сферах — от экономического до военного сотрудничества.

«Сегодня же праздник. Это очень хороший день», — сказал Путин, приветствуя гостью.

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи, очевидно, была впечатлена интерьером кремлевской резиденции Владимира Путина
Глава МИД КНДР Цой Сон Хи, очевидно, была впечатлена интерьером кремлевской резиденции Владимира Путина
Фото:

Цой Сон Хи поблагодарила российского президента за возможность встретиться. Она передала «искренние, теплые, товарищеские» пожелания от лидера КНДР Ким Чен Ына. Путин отправил коллеге и другу свой привет через министра.

Публике были представлены буквально первые 77 секунд встречи Путина и Цой Сон Хи. По словам политолога Дмитрия Родионова, ожидать каких-то прорывных итогов не стоит — все договоренности достигнуты во время переговоров двух лидеров в Пхеньяне в июне этого года. «Эта встреча призвана, с одной стороны, обсудить какие-то конкретные вопросы сотрудничества, с другой — показать всему миру, что Россия и КНДР заключили договор о всеобъемлющем сотрудничестве не просто так. Идут серьезные контакты, серьезный процесс взаимодействия на самых разных уровнях, в самых разных сферах деятельности», — отметил Родионов.

Эта встреча Путина и Цой состоялась не только почти сразу после ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, но и на фоне ежедневных сообщений в южнокорейских и западных СМИ, заявлений американских политиков о прибытии в зону СВО северокорейских военных. В Кремле эту информацию отвергают, а сам президент Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС дал понять, что Россия и КНДР будут делать то, что считают нужным, и отчитываться ни перед кем не намерены.

Политолог Центра цивилизационных стратегий Виталий Волчков пояснил URA.RU, что в России военные из КНДР (если они действительно здесь присутствуют) могут повышать свою компетентность, набираться опыта ведения боевых действий в современных условиях на случай эскалации ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Это им нужно на случай, если действительно потребуется их участие в вооруженном столкновении на Дальнем Востоке.

Корейцы должны быть в состоянии применить современные методы вооруженной борьбы, и российский опыт имеет для них большую ценность. У России есть все законные основания пригласить корейцев для участия в вооруженном конфликте на Украине. Другое дело, что России это не требуется», — отметил Волчков.

По словам политолога, когда американцы начали поставлять оружие Тайваню, китайцы дали понять, что для них Тайвань не может быть театром военных действий: разрушения Тайваня с его промышленной и научной инфраструктурой они не допустят. Военные поставки и поддержка США милитаристских настроений в Японии и в Южной Корее ставит вопрос о том, что в театр военных действий США могут превратить именно их. «Это не оставит в стороне Северную Корею, которая, как и Китай, имеет свои счеты с японцами.

Россия окажется заложником этой ситуации. Поэтому армии двух стран должны готовиться на случай эскалации. Это должно стать серьезным предостережением, барьером против выстраивания инфраструктуры конфликта в этом регионе», — полагает политолог.

Владимир Путин посетил Пхеньян в июне. Он провел переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном. В октябре Россия ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР, который включает в том числе пункт о военном сотрудничестве. В США заявляют, что Северная Корея прислала своих военных в Россию для участия в СВО.

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Президенту РФ Владимиру Путину хватило 77 секунд, чтобы дать Западу новый повод понервничать из-за тесных отношений России и Северной Кореи. В День народного единства в Кремле Путин принял министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Это, как пояснил URA.RU политолог Центра цивилизационных стратегий Виталий Волчков знак серьезных и глубоких отношений между РФ и КНДР в самых разных сферах — от экономического до военного сотрудничества. «Сегодня же праздник. Это очень хороший день», — сказал Путин, приветствуя гостью. Цой Сон Хи поблагодарила российского президента за возможность встретиться. Она передала «искренние, теплые, товарищеские» пожелания от лидера КНДР Ким Чен Ына. Путин отправил коллеге и другу свой привет через министра. Публике были представлены буквально первые 77 секунд встречи Путина и Цой Сон Хи. По словам политолога Дмитрия Родионова, ожидать каких-то прорывных итогов не стоит — все договоренности достигнуты во время переговоров двух лидеров в Пхеньяне в июне этого года. «Эта встреча призвана, с одной стороны, обсудить какие-то конкретные вопросы сотрудничества, с другой — показать всему миру, что Россия и КНДР заключили договор о всеобъемлющем сотрудничестве не просто так. Идут серьезные контакты, серьезный процесс взаимодействия на самых разных уровнях, в самых разных сферах деятельности», — отметил Родионов. Эта встреча Путина и Цой состоялась не только почти сразу после ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, но и на фоне ежедневных сообщений в южнокорейских и западных СМИ, заявлений американских политиков о прибытии в зону СВО северокорейских военных. В Кремле эту информацию отвергают, а сам президент Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС дал понять, что Россия и КНДР будут делать то, что считают нужным, и отчитываться ни перед кем не намерены. Политолог Центра цивилизационных стратегий Виталий Волчков пояснил URA.RU, что в России военные из КНДР (если они действительно здесь присутствуют) могут повышать свою компетентность, набираться опыта ведения боевых действий в современных условиях на случай эскалации ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Это им нужно на случай, если действительно потребуется их участие в вооруженном столкновении на Дальнем Востоке. По словам политолога, когда американцы начали поставлять оружие Тайваню, китайцы дали понять, что для них Тайвань не может быть театром военных действий: разрушения Тайваня с его промышленной и научной инфраструктурой они не допустят. Военные поставки и поддержка США милитаристских настроений в Японии и в Южной Корее ставит вопрос о том, что в театр военных действий США могут превратить именно их. «Это не оставит в стороне Северную Корею, которая, как и Китай, имеет свои счеты с японцами. Владимир Путин посетил Пхеньян в июне. Он провел переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном. В октябре Россия ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР, который включает в том числе пункт о военном сотрудничестве. В США заявляют, что Северная Корея прислала своих военных в Россию для участия в СВО.
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