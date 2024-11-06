Совфед одобрил закон о конфискации имущества за незаконную миграцию

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Новый закон позволит изымать имущество, полученное от организации нелегальной миграции
Новый закон позволит изымать имущество, полученное от организации нелегальной миграции Фото:

Совет Федерации Российской Федерации одобрил новый закон, который позволяет конфисковать имущество, полученное в результате организации нелегальной миграции с корыстными мотивами. Конфискация имущества будет применяться, если доказано, что преступление совершено с корыстной целью.

Закон принял в ходе 588 заседания Совета Федерации. Прямая трансляция заседания велась на сайте ведомства. В новом законе указывается, что перечень преступлений, при осуждении за которые возможна конфискация имущества, теперь включает организацию незаконной миграции.

Закон направлен на ужесточение ответственности за преступления, связанные с нелегальной миграцией. Конфискация имущества будет применяться, если доказано, что преступление совершено с корыстной целью.

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Совет Федерации Российской Федерации одобрил новый закон, который позволяет конфисковать имущество, полученное в результате организации нелегальной миграции с корыстными мотивами. Конфискация имущества будет применяться, если доказано, что преступление совершено с корыстной целью. Закон принял в ходе 588 заседания Совета Федерации. Прямая трансляция заседания велась на сайте ведомства. В новом законе указывается, что перечень преступлений, при осуждении за которые возможна конфискация имущества, теперь включает организацию незаконной миграции. Закон направлен на ужесточение ответственности за преступления, связанные с нелегальной миграцией. Конфискация имущества будет применяться, если доказано, что преступление совершено с корыстной целью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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