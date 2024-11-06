Совфед одобрил закон о конфискации имущества за незаконную миграцию

Совет Федерации Российской Федерации одобрил новый закон, который позволяет конфисковать имущество, полученное в результате организации нелегальной миграции с корыстными мотивами. Конфискация имущества будет применяться, если доказано, что преступление совершено с корыстной целью.
Закон принял в ходе 588 заседания Совета Федерации. Прямая трансляция заседания велась на сайте ведомства. В новом законе указывается, что перечень преступлений, при осуждении за которые возможна конфискация имущества, теперь включает организацию незаконной миграции.
Закон направлен на ужесточение ответственности за преступления, связанные с нелегальной миграцией. Конфискация имущества будет применяться, если доказано, что преступление совершено с корыстной целью.
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