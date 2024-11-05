В ХМАО перекрыли трассу из-за ДТП

Трассу перекрыли из-за ДТП
В Ханты-Мансийском автономном округе перекрыли трассу Советский-Ловинское. Причиной стала авария на дороге.
«В связи с произошедшим ДТП на автомобильной дороге Советский-Ловинское (км 345-700) движение полностью перекрыто», — говорится в telegram-канале управления автодорог Югры. Водителей попросили соблюдать осторожность на дороге.
До этого также вводились ограничения скорости на автомобильной дороге Югра — 140-220 километры, а также на трассе Нягань-Талинка — 86-60 километры. Сейчас их сняли.
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