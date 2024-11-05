05 ноября 2024

В ХМАО перекрыли трассу из-за ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Трассу перекрыли из-за ДТП
Трассу перекрыли из-за ДТП Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе перекрыли трассу Советский-Ловинское. Причиной стала авария на дороге.

«В связи с произошедшим ДТП на автомобильной дороге Советский-Ловинское (км 345-700) движение полностью перекрыто», — говорится в telegram-канале управления автодорог Югры. Водителей попросили соблюдать осторожность на дороге.

До этого также вводились ограничения скорости на автомобильной дороге Югра — 140-220 километры, а также на трассе Нягань-Талинка — 86-60 километры. Сейчас их сняли.

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В Ханты-Мансийском автономном округе перекрыли трассу Советский-Ловинское. Причиной стала авария на дороге. «В связи с произошедшим ДТП на автомобильной дороге Советский-Ловинское (км 345-700) движение полностью перекрыто», — говорится в telegram-канале управления автодорог Югры. Водителей попросили соблюдать осторожность на дороге. До этого также вводились ограничения скорости на автомобильной дороге Югра — 140-220 километры, а также на трассе Нягань-Талинка — 86-60 километры. Сейчас их сняли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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