Более сотни сирийцев пытались бежать на Запад через Россию

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ГВСУ расследует уголовные дела о незаконной миграции через территорию РФ
ГВСУ расследует уголовные дела о незаконной миграции через территорию РФ Фото:

Военные следователи возбудили уголовное дело в отношении организованной преступной группы, занимавшейся незаконной миграцией 140 сирийских граждан через территорию России и Белоруссии в Западную Европу. Об этом сообщает главное военное следственное управление (ГВСУ) СК РФ.

«Расследуется уголовное дело в отношении организованной преступной группы. Она создала канал незаконной миграции не менее 140 граждан Сирийской Арабской Республики в Западную Европу через РФ и Республику Беларусь путем внесения за денежное вознаграждение фиктивных сведений относительно цели въезда указанных лиц на территорию России», — говорится в сообщении ведомства агентству ТАСС. 

Также управление сообщает о проведении серии обысков и задержаний, связанных с данным и другими аналогичными делами. В рамках дела удалось изъять документы и денежные средства, которые были получены преступным путем. Расследование продолжается и находится под особым контролем ГВСУ.

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Военные следователи возбудили уголовное дело в отношении организованной преступной группы, занимавшейся незаконной миграцией 140 сирийских граждан через территорию России и Белоруссии в Западную Европу. Об этом сообщает главное военное следственное управление (ГВСУ) СК РФ. «Расследуется уголовное дело в отношении организованной преступной группы. Она создала канал незаконной миграции не менее 140 граждан Сирийской Арабской Республики в Западную Европу через РФ и Республику Беларусь путем внесения за денежное вознаграждение фиктивных сведений относительно цели въезда указанных лиц на территорию России», — говорится в сообщении ведомства агентству ТАСС.  Также управление сообщает о проведении серии обысков и задержаний, связанных с данным и другими аналогичными делами. В рамках дела удалось изъять документы и денежные средства, которые были получены преступным путем. Расследование продолжается и находится под особым контролем ГВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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