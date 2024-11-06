Более сотни сирийцев пытались бежать на Запад через Россию

Военные следователи возбудили уголовное дело в отношении организованной преступной группы, занимавшейся незаконной миграцией 140 сирийских граждан через территорию России и Белоруссии в Западную Европу. Об этом сообщает главное военное следственное управление (ГВСУ) СК РФ.
«Расследуется уголовное дело в отношении организованной преступной группы. Она создала канал незаконной миграции не менее 140 граждан Сирийской Арабской Республики в Западную Европу через РФ и Республику Беларусь путем внесения за денежное вознаграждение фиктивных сведений относительно цели въезда указанных лиц на территорию России», — говорится в сообщении ведомства агентству ТАСС.
Также управление сообщает о проведении серии обысков и задержаний, связанных с данным и другими аналогичными делами. В рамках дела удалось изъять документы и денежные средства, которые были получены преступным путем. Расследование продолжается и находится под особым контролем ГВСУ.
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