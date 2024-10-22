Пермский нутрициолог раскрыла, чем заменить сливочное масло и почему оно может быть опасно

Нутрициолог Тютеева: избыток сливочного масла чреват проблемами с сердцем

22 октября 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Масло нужно употреблять в ограниченном количестве Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сливочное масло относится к источнику животных жиров, которые не являются обязательными к употреблению. Его можно заменить растительными маслами, орехами и другими растительными жирами. А чрезмерное употребление сливочного масла, наоборот, способствует повышению риска возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы, рассказала URA.RU пермский нутрициолог Ксения Тютеева. «По своему химическому строению сливочное масло — это насыщенные жирные кислоты. В рационе человека оно не является обязательным, если присутствуют другие источники жирных кислот. Предпочтение нужно отдавать растительным источникам жиров: различным маслам, орехам, семенам, авокадо, маслинам, оливкам, а также обязательно жирным сортам рыбы», — рассказала Ксения Тютеева корреспонденту агентства. Она отметила, что жиры являются для организма человека важными макронутриентами. Но при их употреблении необходимо соблюдать соотношение 3:1, где три — это ненасыщенные, полиненасыщенные и мононенасыщенные жирные кислоты. К ним относятся все растительные источники жиров кроме пальмового и кокосового масел, а также жирные сорта рыб. Один — ненасыщенные жирные кислоты, к которым относятся животные жиры, в том числе сливочное масло. По словам собеседницы агентства, злоупотребление животными жирами может привести к избытку «плохого» холестерина в организме. Это чревато проблемами с сердечно-сосудистой системой и возникновению заболеваний, связанных с ней. «Также потребление любых источников жиров в избытке (как и других макронутриентов, будь то углеводы или белки) может повлечь за собой проблемы излишнего веса. Во всем важен баланс и разумный подход», — добавила Ксения Тютеева. Ранее URA.RU рассказало, что крупные производители остановили поставки сливочного масла в магазины по всей России. Также компании предупредили о повышении цен на этот продукт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сливочное масло относится к источнику животных жиров, которые не являются обязательными к употреблению. Его можно заменить растительными маслами, орехами и другими растительными жирами. А чрезмерное употребление сливочного масла, наоборот, способствует повышению риска возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы, рассказала URA.RU пермский нутрициолог Ксения Тютеева. «По своему химическому строению сливочное масло — это насыщенные жирные кислоты. В рационе человека оно не является обязательным, если присутствуют другие источники жирных кислот. Предпочтение нужно отдавать растительным источникам жиров: различным маслам, орехам, семенам, авокадо, маслинам, оливкам, а также обязательно жирным сортам рыбы», — рассказала Ксения Тютеева корреспонденту агентства. Она отметила, что жиры являются для организма человека важными макронутриентами. Но при их употреблении необходимо соблюдать соотношение 3:1, где три — это ненасыщенные, полиненасыщенные и мононенасыщенные жирные кислоты. К ним относятся все растительные источники жиров кроме пальмового и кокосового масел, а также жирные сорта рыб. Один — ненасыщенные жирные кислоты, к которым относятся животные жиры, в том числе сливочное масло. По словам собеседницы агентства, злоупотребление животными жирами может привести к избытку «плохого» холестерина в организме. Это чревато проблемами с сердечно-сосудистой системой и возникновению заболеваний, связанных с ней. «Также потребление любых источников жиров в избытке (как и других макронутриентов, будь то углеводы или белки) может повлечь за собой проблемы излишнего веса. Во всем важен баланс и разумный подход», — добавила Ксения Тютеева. Ранее URA.RU рассказало, что крупные производители остановили поставки сливочного масла в магазины по всей России. Также компании предупредили о повышении цен на этот продукт.