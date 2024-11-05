05 ноября 2024

Пьяный пермяк до смерти забил свою знакомую

© Служба новостей «URA.RU»
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Причиной для совершения преступления стала ссора
Причиной для совершения преступления стала ссора Фото:

Житель Березников (Пермский край) нанес своей знакомой 40 ударов руками и ногами. От полученных травм она скончалась на месте. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«С 11 по 12 мая 2023 года преступник находился дома со свей жертвой. Мужчина напился и нанес своей знакомой множественные удары руками ногами и руками по голове и телу. Причиной тому послужила ссора. От полученных травм женщина скончалась на месте», — пояснили в ведомстве.

Пермяк был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Суд признал его виновным и отправил в колонию строгого режима на девять с половиной лет.

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Житель Березников (Пермский край) нанес своей знакомой 40 ударов руками и ногами. От полученных травм она скончалась на месте. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «С 11 по 12 мая 2023 года преступник находился дома со свей жертвой. Мужчина напился и нанес своей знакомой множественные удары руками ногами и руками по голове и телу. Причиной тому послужила ссора. От полученных травм женщина скончалась на месте», — пояснили в ведомстве. Пермяк был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Суд признал его виновным и отправил в колонию строгого режима на девять с половиной лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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