Пьяный пермяк до смерти забил свою знакомую

Житель Березников (Пермский край) нанес своей знакомой 40 ударов руками и ногами. От полученных травм она скончалась на месте. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.
«С 11 по 12 мая 2023 года преступник находился дома со свей жертвой. Мужчина напился и нанес своей знакомой множественные удары руками ногами и руками по голове и телу. Причиной тому послужила ссора. От полученных травм женщина скончалась на месте», — пояснили в ведомстве.
Пермяк был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Суд признал его виновным и отправил в колонию строгого режима на девять с половиной лет.
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