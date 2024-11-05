05 ноября 2024

Депутат думы ХМАО Андреев будет лишен мандата после скандала с ВНЖ Италии

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат думы ХМАО Алексей Андреев
Депутат думы ХМАО Алексей Андреев Фото:

После скандала с видом на жительство в Евросоюзе депутата думы ХМАО Алексея Андреева лишат депутатского мандата. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Андреева ждет лишение депутатского мандата. Когда именно произойдет его отставка, пока неизвестно, но решение уже принято», — сообщил источник.

Оперативно получить комментарий самого Андреева не удалось. Номер был постоянно занят. В пресс-службу Думы ХМАО был направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в отношении депутата было возбуждено уголовное дело, его обвиняют в сокрытии вида на жительства в Италии. Сам Андреев признал, что является фигурантом дела, однако заверил, что его ВНЖ давно просрочен. При этом «Единая Россия» все же приостановила его членство в партии.

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После скандала с видом на жительство в Евросоюзе депутата думы ХМАО Алексея Андреева лишат депутатского мандата. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Андреева ждет лишение депутатского мандата. Когда именно произойдет его отставка, пока неизвестно, но решение уже принято», — сообщил источник. Оперативно получить комментарий самого Андреева не удалось. Номер был постоянно занят. В пресс-службу Думы ХМАО был направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в отношении депутата было возбуждено уголовное дело, его обвиняют в сокрытии вида на жительства в Италии. Сам Андреев признал, что является фигурантом дела, однако заверил, что его ВНЖ давно просрочен. При этом «Единая Россия» все же приостановила его членство в партии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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