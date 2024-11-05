Депутат думы ХМАО Андреев будет лишен мандата после скандала с ВНЖ Италии

После скандала с видом на жительство в Евросоюзе депутата думы ХМАО Алексея Андреева лишат депутатского мандата. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«Андреева ждет лишение депутатского мандата. Когда именно произойдет его отставка, пока неизвестно, но решение уже принято», — сообщил источник.
Оперативно получить комментарий самого Андреева не удалось. Номер был постоянно занят. В пресс-службу Думы ХМАО был направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что в отношении депутата было возбуждено уголовное дело, его обвиняют в сокрытии вида на жительства в Италии. Сам Андреев признал, что является фигурантом дела, однако заверил, что его ВНЖ давно просрочен. При этом «Единая Россия» все же приостановила его членство в партии.
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