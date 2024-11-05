05 ноября 2024

Из Тюмени распродают билеты в Египет за 6 000 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Вылет запланирован в ночь на 7 ноября
Вылет запланирован в ночь на 7 ноября Фото:

Из Тюмени распродают билеты в Египет за 6 000 рублей. Рейс вылетает из Рощино и прилетает в аэропорт Шарм-эш-Шейх. Информация о ценах представлена на сервисе бронирования билетов.

«Рейс Тюмень — Шарм-эш-Шейх. Стоимость в одну сторону на одного пассажира — 6 130 рублей», — указано на сайте бронирования и покупки билетов.

Вылет запланирован на 6 ноября на 22:50. Время в пути составит почти семь часов. В Египет рейс прилетит 7 ноября в 02:30.

Ранее из Тюмени за 5 000 рублей можно было улететь в Турцию. Рейсы также запланирован на 6 и 13 ноября. 

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Из Тюмени распродают билеты в Египет за 6 000 рублей. Рейс вылетает из Рощино и прилетает в аэропорт Шарм-эш-Шейх. Информация о ценах представлена на сервисе бронирования билетов. «Рейс Тюмень — Шарм-эш-Шейх. Стоимость в одну сторону на одного пассажира — 6 130 рублей», — указано на сайте бронирования и покупки билетов. Вылет запланирован на 6 ноября на 22:50. Время в пути составит почти семь часов. В Египет рейс прилетит 7 ноября в 02:30. Ранее из Тюмени за 5 000 рублей можно было улететь в Турцию. Рейсы также запланирован на 6 и 13 ноября. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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