Вылет запланирован в ночь на 7 ноября
Из Тюмени распродают билеты в Египет за 6 000 рублей. Рейс вылетает из Рощино и прилетает в аэропорт Шарм-эш-Шейх. Информация о ценах представлена на сервисе бронирования билетов.
«Рейс Тюмень — Шарм-эш-Шейх. Стоимость в одну сторону на одного пассажира — 6 130 рублей», — указано на сайте бронирования и покупки билетов.
Вылет запланирован на 6 ноября на 22:50. Время в пути составит почти семь часов. В Египет рейс прилетит 7 ноября в 02:30.
Ранее из Тюмени за 5 000 рублей можно было улететь в Турцию. Рейсы также запланирован на 6 и 13 ноября.
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