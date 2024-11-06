Челябинские бизнесмены стали массово скупать кафе и пункты выдачи заказов

06 ноября 2024 в 14:43 Размер текста - 17 +

Челябинцы стали чаще искать проекты для инвестирования Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске в третьем квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в числе самых востребованных сфер для покупки оказались рестораны, кафе и пункты выдачи заказов. Об этом 6 ноября сообщили в пресс-службе «Авито». «В третьем квартале 2024 года в Челябинске торговля, общепит, а также пункты выдачи заказов оказались самыми востребованными сферами бизнеса для покупки. Их доли составили 23%, 11% и 9% соответственно», — сообщили в пресс-службе. В целом челябинцы стали чаще искать проекты для вложения инвестиций. За год на 73% выросло число бизнесменов, находящихся в поисках инвесторов. Как прокомментировал ситуацию директор «Авито Бизнес 360» Илья Дудковский, в настоящее время как по Челябинску, так и в целом по России, наблюдается значительный рост интереса к покупке готового бизнеса. В их числе не только бизнесмены, но и обычные горожане. Многие ищут возможности для инвестирования в уже функционирующие компании или становятся партнерами Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в третьем квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в числе самых востребованных сфер для покупки оказались рестораны, кафе и пункты выдачи заказов. Об этом 6 ноября сообщили в пресс-службе «Авито». «В третьем квартале 2024 года в Челябинске торговля, общепит, а также пункты выдачи заказов оказались самыми востребованными сферами бизнеса для покупки. Их доли составили 23%, 11% и 9% соответственно», — сообщили в пресс-службе. В целом челябинцы стали чаще искать проекты для вложения инвестиций. За год на 73% выросло число бизнесменов, находящихся в поисках инвесторов. Как прокомментировал ситуацию директор «Авито Бизнес 360» Илья Дудковский, в настоящее время как по Челябинску, так и в целом по России, наблюдается значительный рост интереса к покупке готового бизнеса. В их числе не только бизнесмены, но и обычные горожане. Многие ищут возможности для инвестирования в уже функционирующие компании или становятся партнерами