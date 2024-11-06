Челябинские бизнесмены стали массово скупать кафе и пункты выдачи заказов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие ресторана «Маша и медведь». Екатеринбург, продукты, сладкое, пирожные, десерт, витрина, ресторан, еда
Челябинцы стали чаще искать проекты для инвестирования Фото:

В Челябинске в третьем квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в числе самых востребованных сфер для покупки оказались рестораны, кафе и пункты выдачи заказов. Об этом 6 ноября сообщили в пресс-службе «Авито».

«В третьем квартале 2024 года в Челябинске торговля, общепит, а также пункты выдачи заказов оказались самыми востребованными сферами бизнеса для покупки. Их доли составили 23%, 11% и 9% соответственно», — сообщили в пресс-службе.

В целом челябинцы стали чаще искать проекты для вложения инвестиций. За год на 73% выросло число бизнесменов, находящихся в поисках инвесторов.

Как прокомментировал ситуацию директор «Авито Бизнес 360» Илья Дудковский, в настоящее время как по Челябинску, так и в целом по России, наблюдается значительный рост интереса к покупке готового бизнеса. В их числе не только бизнесмены, но и обычные горожане. Многие ищут возможности для инвестирования в уже функционирующие компании или становятся партнерами

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске в третьем квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в числе самых востребованных сфер для покупки оказались рестораны, кафе и пункты выдачи заказов. Об этом 6 ноября сообщили в пресс-службе «Авито». «В третьем квартале 2024 года в Челябинске торговля, общепит, а также пункты выдачи заказов оказались самыми востребованными сферами бизнеса для покупки. Их доли составили 23%, 11% и 9% соответственно», — сообщили в пресс-службе. В целом челябинцы стали чаще искать проекты для вложения инвестиций. За год на 73% выросло число бизнесменов, находящихся в поисках инвесторов. Как прокомментировал ситуацию директор «Авито Бизнес 360» Илья Дудковский, в настоящее время как по Челябинску, так и в целом по России, наблюдается значительный рост интереса к покупке готового бизнеса. В их числе не только бизнесмены, но и обычные горожане. Многие ищут возможности для инвестирования в уже функционирующие компании или становятся партнерами
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...