Стали известны подробности жуткого убийства новорожденного в Челябинской области. Фото

СУ СК: мать спрятала тело новорожденного мальчика в стиральную машину в Сатке
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Женщина спрятала сына в стиральной машине (архивное фото)
Женщина спрятала сына в стиральной машине (архивное фото) Фото:

Женщина, родившая в бане в поселке Сулея Челябинской области, спрятала ребенка в стиральной машине. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК).

«В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту убийства матерью новорожденного ребенка. <…> Осознавая, что новорожденный в силу возраста находится в беспомощном состоянии, женщина поместила мальчика в полимерный пакет и оставила в стиральной машине, находящейся в неотапливаемом помещении», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

В следственном отделе Сатки возбуждено уголовное дело по части первой статьи 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»). Дело возбуждено в отношении 32-летней местной жительницы. Но пока она допрошена в качестве подозреваемой.

Случай произошел в ночь с 4 на 5 ноября. Женщина в бане по улице Калиновка поселка Сулея родила ребенка и убила его. Домашние роды вызвали резкое ухудшение здоровья. Женщина обратилась за помощь к врачам, которые установили, что она провела самостоятельные роды. Мальчик родился здоровый и доношенный, сообщил URA.RU источник. 

В эту машинку женщина спрятала своего ребенка
В эту машинку женщина спрятала своего ребенка
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Женщина, родившая в бане в поселке Сулея Челябинской области, спрятала ребенка в стиральной машине. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК). «В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту убийства матерью новорожденного ребенка. <…> Осознавая, что новорожденный в силу возраста находится в беспомощном состоянии, женщина поместила мальчика в полимерный пакет и оставила в стиральной машине, находящейся в неотапливаемом помещении», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. В следственном отделе Сатки возбуждено уголовное дело по части первой статьи 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»). Дело возбуждено в отношении 32-летней местной жительницы. Но пока она допрошена в качестве подозреваемой. Случай произошел в ночь с 4 на 5 ноября. Женщина в бане по улице Калиновка поселка Сулея родила ребенка и убила его. Домашние роды вызвали резкое ухудшение здоровья. Женщина обратилась за помощь к врачам, которые установили, что она провела самостоятельные роды. Мальчик родился здоровый и доношенный, сообщил URA.RU источник. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...