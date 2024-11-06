Женщина, родившая в бане в поселке Сулея Челябинской области, спрятала ребенка в стиральной машине. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК).
«В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту убийства матерью новорожденного ребенка. <…> Осознавая, что новорожденный в силу возраста находится в беспомощном состоянии, женщина поместила мальчика в полимерный пакет и оставила в стиральной машине, находящейся в неотапливаемом помещении», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
В следственном отделе Сатки возбуждено уголовное дело по части первой статьи 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»). Дело возбуждено в отношении 32-летней местной жительницы. Но пока она допрошена в качестве подозреваемой.
Случай произошел в ночь с 4 на 5 ноября. Женщина в бане по улице Калиновка поселка Сулея родила ребенка и убила его. Домашние роды вызвали резкое ухудшение здоровья. Женщина обратилась за помощь к врачам, которые установили, что она провела самостоятельные роды. Мальчик родился здоровый и доношенный, сообщил URA.RU источник.
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