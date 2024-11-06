Мать убила в бане новорожденного сына в Челябинской области

В Саткинском районе Челябинской области 32-летняя женщина в бане родила и убила ребенка. Об этом URA.RU сообщил источник.
«В поселке Сулея Саткинского района женщина совершила убийство живорожденного, доношенного и зрелого ребенка мужского пола», — сообщил источник. Сама женщина обратилась за помощью к медикам в гинекологию города Сатка, где ей был поставлен диагноз «криминальный аборт». В региональном Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области возбуждено уголовное дело.
Журналист редакции URA.RU обратился за комментариями в ГБУЗ «Областная больница города Сатка» и регионально СУ СК. Ответы будут опубликованы после получения.
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