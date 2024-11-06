Спикер заксо предотвратила бюджетный коллапс в Свердловской области: депутаты уступили кабмину

Аграрный комитет свердловского заксо со второго раза утвердил бюджет на 2025 год
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург , бабушкина людмила
Говорят, перед встречей с депутатами Людмила Бабушкина консультировалась с Олегом Чемезовым Фото:

Протест аграрного комитета свердловского заксо, отказавшегося принимать бюджет на 2025 год, погашен. Депутаты после совещания со спикером Людмилой Бабушкиной собрались повторно и все же утвердили (за четыре минуты) финансовый документ в первом чтении, передает корреспондент URA.RU.

Как сообщало агентство, утром 6 ноября, комитет, рассматривая бюджет, обнаружил, что не учтено обещание губернатора Евгения Куйвашева дополнительно профинансировать молочную отрасль на 500 миллионов рублей — и отправили проект на доработку. И это не политическая позиция, поделился с URA.RU в кулуарах парламента участник заседания.

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«Дело в том, что у нас в области впервые с 2008 года упали удои молока. Это связано с тем, что все дорожает, а финансирование [отрасли] не меняется: ежегодно [власти] выделяют по пять миллиардов рублей. Несмотря на то, что федеральный закон о продовольственной безопасности предполагает индексацию раз в 12 месяцев примерно на 3%. То есть вопрос стоит достаточно остро», — объяснил собеседник.

По его словам, на совещании у Бабушкиной было обозначено, что, если правительство отправится переписывать проект, бюджетный процесс встанет минимум на две недели — и будут сорваны сроки, прописанные в бюджетном кодексе. «Поэтому решили утвердить проект [бюджета] в первом чтении. И доработать его уже на согласительной комиссии. То есть эти 500 миллионов будут выделены», — добавил депутат.

Согласительную комиссию курируют Бабушкина и политический вице-губернатор Олег Чемезов, отвечающий также в областном правительстве за финансы. Он, по данным URA.RU, тоже поучаствовал в разрешении кулуарного скандала.

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Протест аграрного комитета свердловского заксо, отказавшегося принимать бюджет на 2025 год, погашен. Депутаты после совещания со спикером Людмилой Бабушкиной собрались повторно и все же утвердили (за четыре минуты) финансовый документ в первом чтении, передает корреспондент URA.RU. Как сообщало агентство, утром 6 ноября, комитет, рассматривая бюджет, обнаружил, что не учтено обещание губернатора Евгения Куйвашева дополнительно профинансировать молочную отрасль на 500 миллионов рублей — и отправили проект на доработку. И это не политическая позиция, поделился с URA.RU в кулуарах парламента участник заседания. «Дело в том, что у нас в области впервые с 2008 года упали удои молока. Это связано с тем, что все дорожает, а финансирование [отрасли] не меняется: ежегодно [власти] выделяют по пять миллиардов рублей. Несмотря на то, что федеральный закон о продовольственной безопасности предполагает индексацию раз в 12 месяцев примерно на 3%. То есть вопрос стоит достаточно остро», — объяснил собеседник. По его словам, на совещании у Бабушкиной было обозначено, что, если правительство отправится переписывать проект, бюджетный процесс встанет минимум на две недели — и будут сорваны сроки, прописанные в бюджетном кодексе. «Поэтому решили утвердить проект [бюджета] в первом чтении. И доработать его уже на согласительной комиссии. То есть эти 500 миллионов будут выделены», — добавил депутат. Согласительную комиссию курируют Бабушкина и политический вице-губернатор Олег Чемезов, отвечающий также в областном правительстве за финансы. Он, по данным URA.RU, тоже поучаствовал в разрешении кулуарного скандала.
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