В суде по делу о насилии в спецшколе Екатеринбурга произошла стычка. Фото, видео

06 ноября 2024 в 15:22 Размер текста - 17 +

Скандал в спецшколе №124 разгорелся весной 2023-го Фото: Илья Московец © URA.RU В Чкаловском райсуде Екатеринбурга, где рассматривают новое уголовное дело о сексуальном насилии в спецшколе №124, произошла эмоциональная перепалка между пострадавшим парнем и педагогом Еленой Барышниковой, которая, по его словам, избивала его вешалкой. Свидетелем сцены стал корреспондент URA.RU. Диалог произошел перед началом закрытого заседания. «Вы типа не били нас?» — спросил юноша. «Да что ты, а ты не матерился? Никого никуда не посылал? Бить? Я вообще не помню такого», — парировала женщина. «Вы не помните? Я говорю правду! У меня побои, я снял их», — настаивал подросток. К разговору подключился его защитник, диалог между ним и Барышниковой перешел на повышенные тона. «Вы хотите сказать, что не били парней? И ничего не знали [о сексуальном насилии]?» — возмущался защитник. Женщина продолжала настаивать, что ничего не делала. Гасить конфликт пришлось судебному приставу. «Как вы могли не знать обо всем, что происходит в стенах школы? У вас учреждение закрытого типа, вы не могли ничего не знать!» — настаивал защитник. Сейчас судебное разбирательство идет над двумя воспитанниками. По словам источника URA.RU, им вменяют четыре насильственных эпизода. Преступления они совершали с 2020-го по 2021-й. О скандале в спецшколе №124 стало известно весной 2023 года. Тогда один из воспитанников сбежал из учреждения и рассказал обо всем маме. Выяснилось, что старшеклассники устраивали «товарищеские суды» якобы с подачи одного из педагогов. В мае текущего года бывший директор Наталья Поддубная получила 11 месяцев исправительных работ. Затем приговор вынесли троим подросткам. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU. Елена Барышникова (в белом) Сергей Бодров © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Чкаловском райсуде Екатеринбурга, где рассматривают новое уголовное дело о сексуальном насилии в спецшколе №124, произошла эмоциональная перепалка между пострадавшим парнем и педагогом Еленой Барышниковой, которая, по его словам, избивала его вешалкой. Свидетелем сцены стал корреспондент URA.RU. Диалог произошел перед началом закрытого заседания. «Вы типа не били нас?» — спросил юноша. «Да что ты, а ты не матерился? Никого никуда не посылал? Бить? Я вообще не помню такого», — парировала женщина. «Вы не помните? Я говорю правду! У меня побои, я снял их», — настаивал подросток. К разговору подключился его защитник, диалог между ним и Барышниковой перешел на повышенные тона. «Вы хотите сказать, что не били парней? И ничего не знали [о сексуальном насилии]?» — возмущался защитник. Женщина продолжала настаивать, что ничего не делала. Гасить конфликт пришлось судебному приставу. «Как вы могли не знать обо всем, что происходит в стенах школы? У вас учреждение закрытого типа, вы не могли ничего не знать!» — настаивал защитник. Сейчас судебное разбирательство идет над двумя воспитанниками. По словам источника URA.RU, им вменяют четыре насильственных эпизода. Преступления они совершали с 2020-го по 2021-й. О скандале в спецшколе №124 стало известно весной 2023 года. Тогда один из воспитанников сбежал из учреждения и рассказал обо всем маме. Выяснилось, что старшеклассники устраивали «товарищеские суды» якобы с подачи одного из педагогов. В мае текущего года бывший директор Наталья Поддубная получила 11 месяцев исправительных работ. Затем приговор вынесли троим подросткам. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.