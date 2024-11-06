Рейс из Махачкалы вылетел в Пермь с задержкой в пять часов

Задержка вылета составила пять часов
Рейс из Махачкалы, который был задержан из-за атаки беспилотника, вылетел в Пермь. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24 и онлайн-табло пермского аэропорта «Большое Савино».
«Рейс вылетел в 15:40. Посадка в Перми планируется в 18:12», — следует из данных табло «Большого Савино». Задержка составила пять часов.
Ранее URA.RU сообщало, что Каспийск был атакован беспилотником «Летучая лисица». Из-за этого были задержаны вылеты нескольких рейсов из аэропорта Махачкалы. В ихз числе оказался рейс в Пермь.
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