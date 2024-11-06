Рейс из Махачкалы вылетел в Пермь с задержкой в пять часов

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Задержка вылета составила пять часов
Задержка вылета составила пять часов Фото:

Рейс из Махачкалы, который был задержан из-за атаки беспилотника, вылетел в Пермь. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24 и онлайн-табло пермского аэропорта «Большое Савино».

«Рейс вылетел в 15:40. Посадка в Перми планируется в 18:12», — следует из данных табло «Большого Савино». Задержка составила пять часов.

Ранее URA.RU сообщало, что Каспийск был атакован беспилотником «Летучая лисица». Из-за этого были задержаны вылеты нескольких рейсов из аэропорта Махачкалы. В ихз числе оказался рейс в Пермь.

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Рейс из Махачкалы, который был задержан из-за атаки беспилотника, вылетел в Пермь. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24 и онлайн-табло пермского аэропорта «Большое Савино». «Рейс вылетел в 15:40. Посадка в Перми планируется в 18:12», — следует из данных табло «Большого Савино». Задержка составила пять часов. Ранее URA.RU сообщало, что Каспийск был атакован беспилотником «Летучая лисица». Из-за этого были задержаны вылеты нескольких рейсов из аэропорта Махачкалы. В ихз числе оказался рейс в Пермь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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