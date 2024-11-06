Почти половине тюменцев не хватает зарплаты на необходимый для жизни минимум

О том, что их заработной платы не хватает для покрытия необходимых для жизни расходов, заявили 48% опрошенных тюменцев. Такие данные приводит компания HeadHunter.
«Проведено исследование удовлетворенности населения размером заработной платы. В Тюменской области 48% опрошенных признались, что им с трудом хватает дохода на необходимый для жизни минимум», — сообщили в пресс-службе компании.
Также 38% респондентов рассказали, что их зарплата не покрывает основные нужды. Полностью удовлетворять основные потребности получается лишь у 14% тюменцев.
Для покрытия основных нужд 56% тюменцев не хватает более 20 000 рублей в месяц. Еще 28% опрошенных признались, что им недостает от 15 до 20 тысяч, 17% — от 10 до 15 тысяч рублей ежемесячно. Из-за нехватки денег 72% опрошенных вынуждены отказываться от покупки новой одежды и обуви, 64% — от путешествий, 58% — от интересного досуга, 31% — от платной медицины и лекарств. Экономить на образовании вынуждены 25%.
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