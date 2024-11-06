Сергей Лазарев признался в любви к Тюмени

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Сергей Лазарев выступает в Тюмени два дня
Сергей Лазарев выступает в Тюмени два дня Фото:

Певец Сергей Лазарев признался Тюмени в любви после своего концерта, прошедшего 5 ноября. Обращение исполнитель опубликовал в своих социальных сетях.

«Друзья, спасибо за Тюмень! Спасибо за концерт! Замечательный зритель! Тюмень, love you!» — с такими словами певец обратился к тюменцам в своих социальных сетях.

Как ранее писало URA.RU, Лазареву пришлось поставить в свой график два концерта в Тюмени, вместо запланированного одного. Причиной стал высокий спрос на билеты.

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Певец Сергей Лазарев признался Тюмени в любви после своего концерта, прошедшего 5 ноября. Обращение исполнитель опубликовал в своих социальных сетях. «Друзья, спасибо за Тюмень! Спасибо за концерт! Замечательный зритель! Тюмень, love you!» — с такими словами певец обратился к тюменцам в своих социальных сетях. Как ранее писало URA.RU, Лазареву пришлось поставить в свой график два концерта в Тюмени, вместо запланированного одного. Причиной стал высокий спрос на билеты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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