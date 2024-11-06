Сергей Лазарев признался в любви к Тюмени

Сергей Лазарев выступает в Тюмени два дня
Певец Сергей Лазарев признался Тюмени в любви после своего концерта, прошедшего 5 ноября. Обращение исполнитель опубликовал в своих социальных сетях.
«Друзья, спасибо за Тюмень! Спасибо за концерт! Замечательный зритель! Тюмень, love you!» — с такими словами певец обратился к тюменцам в своих социальных сетях.
Как ранее писало URA.RU, Лазареву пришлось поставить в свой график два концерта в Тюмени, вместо запланированного одного. Причиной стал высокий спрос на билеты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!