Президент РФ Владимир Путин сообщил о планах страны по развитию Арктики, подчеркивая важность укрепления ледокольного флота для успешного освоения Арктики. Об этом глава государства заявил во время церемонии спуска на воду атомного ледокола «Чукотка».
«От укрепления ледокольного флота страны прямо зависит реализация планов РФ по обустройству арктических территорий», — передает слова Путина «Известия». Глава государства также добавил, что от этого зависит и реализация планов по Северному морскому пути.
Владимир Путин рассказал, что ледокол «Чукотка», строящийся на Балтийском заводе, сможет преодолевать льды толщиной до трех метров. Он также добавил, что в настоящее время строятся еще два судна такого класса. Президент РФ предложил провести специальное совещание для обсуждения развития арктических территорий и инфраструктуры портов в регионе.
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