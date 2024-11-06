Тюменские таксисты засыпают за рулем, пытаясь заработать больше денег

Водители такси в Тюмени берут дополнительные смены для того, чтобы заработать больше денег, а потом буквально засыпают за рулем от усталости. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из местных таксопарков.
«Водители такси в Тюмени действительно работают на износ, пытаясь выручить как можно больше денег. Берут несколько смен, спят после этого два-три часа, а затем снова возвращаются за руль. По сути, таким образом они ставят под угрозу жизни своих пассажиров, потому что и скорость реакции снижается, и, в целом, начинаются проблемы с самочувствием. Известны случаи, когда водители во время исполнения заказа буквально засыпали за рулем прямо на светофорах», — рассказал URA.RU владелец одного из таксопарков.
Он добавил, что некоторые агрегаторы вводят ограничения по времени работы, но таксисты научились их обходить. «Водители подключаются сразу к двум агрегаторам. И когда по одной программе достигнут лимит смены по времени, просто подключаются к другой и продолжают работать», — добавил собеседник агентства.
В пресс-службу компании «Яндекс. Go» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что водители такси в Тюмени требуют с пассажиров дополнительную плату за возможность зарядить мобильный телефон или включить свою музыку во время поездок. По данным источников агентства, стоимость дополнительных услуг варьируется от 50 до 100 рублей.
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