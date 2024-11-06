Ученые обнаружили редчайшие виды растений, занесенные в Красную книгу Свердловской области, в ходе ежегодного мониторинга природных парков. Эти находки станут частью актуализированных данных для планируемого переиздания книги в 2028 году, рассказали URA.RU в департаменте информполитики региона.
«На территории Шарташского лесного парка учеными была выявлена гудайера ползучая — вид, занесенный в Красную книгу Свердловской области, который считался с конца XX века исчезнувшим с территории парка. Только в ландшафтном заказнике „Озеро Куртугуз с охранной зоной“ научные сотрудники во время проведения полевых исследований выявили 226 видов сосудистых растений, в том числе восемь из них занесены в Красную книгу», — сказал министр природных ресурсов и экологии региона Денис Мамонтов.
Кроме того, были обнаружены другие уникальные виды, такие как гребенчатый тритон в парке «Оленьи ручьи» и наперстянка крупноцветковая вдоль туристических троп. Отмечается, что исследования помогают выявить виды, которые ранее считались исчезнувшими или не фиксировались на территории региона.
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