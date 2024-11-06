ЦБ назвал высокой вероятность повышения ключевой ставки в декабре

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Повышение ставки до 23% зависит от инфляции
Повышение ставки до 23% зависит от инфляции Фото:

Ключевая ставка может повыситься с 21% до 23% годовых после заседания Центробанка РФ в декабре из-за инфляции. Это следует из резюме заседания, которое было проведено 25 октября. Тогда ставка было увеличена до 21%. 

«Хотя повышение ключевой ставки на ближайшем заседании не предопределено, его вероятность очень высока. Поэтому необходимо повторить жесткий сигнал, который Банк России давал в сентябре», — говорится в резюме обсуждения, опубликованном на сайте регулятора. ЦБ серьезно настроен на продолжение политики ужесточения денежно-кредитной политики в ближайшем будущем.

На предыдущем заседании ЦБ обсуждались два варианта сигнала по ключевой ставке: жесткий (с возможностью повышения) и умеренно жесткий (с оценкой целесообразности повышения). Большинство участников тогда заявили, что оставить ставку на текущем уровне можно только при заметном снижении устойчивой инфляции. В резюме обсуждения подчеркивается, что на данный момент предпосылок для этого недостаточно, и риски имеют проинфляционную направленность.

Согласно мнению МВА-профессора бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексея Войлукова, повышение ставки ЦБ до 23% спровоцирует рост ставок по вкладам в крупных банках до 22–24%. Кроме того, как сообщает telegram-канал Cbonds.ru, Россия заняла лидирующую позицию в мире по реальной ключевой ставке при инфляции 8,6%.

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Ключевая ставка может повыситься с 21% до 23% годовых после заседания Центробанка РФ в декабре из-за инфляции. Это следует из резюме заседания, которое было проведено 25 октября. Тогда ставка было увеличена до 21%.  «Хотя повышение ключевой ставки на ближайшем заседании не предопределено, его вероятность очень высока. Поэтому необходимо повторить жесткий сигнал, который Банк России давал в сентябре», — говорится в резюме обсуждения, опубликованном на сайте регулятора. ЦБ серьезно настроен на продолжение политики ужесточения денежно-кредитной политики в ближайшем будущем. На предыдущем заседании ЦБ обсуждались два варианта сигнала по ключевой ставке: жесткий (с возможностью повышения) и умеренно жесткий (с оценкой целесообразности повышения). Большинство участников тогда заявили, что оставить ставку на текущем уровне можно только при заметном снижении устойчивой инфляции. В резюме обсуждения подчеркивается, что на данный момент предпосылок для этого недостаточно, и риски имеют проинфляционную направленность. Согласно мнению МВА-профессора бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексея Войлукова, повышение ставки ЦБ до 23% спровоцирует рост ставок по вкладам в крупных банках до 22–24%. Кроме того, как сообщает telegram-канал Cbonds.ru, Россия заняла лидирующую позицию в мире по реальной ключевой ставке при инфляции 8,6%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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