04 ноября 2024

Банковские вклады с доходностью до 30% предрекли гражданам России

© Служба новостей «URA.RU»
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Вклады будут становиться выгоднее к зиме
Вклады будут становиться выгоднее к зиме Фото:

Банковские вклады в России будут становится все более выгодными, а к новогодним праздникам и вовсе могут достигнуть 30% годовых. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на рыночных аналитиков.

«Эксперты считают, что исторический рекорд [по доходности вкладов] будет побит в начале ноября. К концу года превысит его еще на несколько процентных пунктов, а в период новогодних маркетинговых акций ставки могут и вовсе доходить до 30% годовых», — передает газета «Коммерсант» мнение рыночных аналитиков.

Согласно мнению МВА-профессора бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексея Войлукова, повышение ставки ЦБ до 23% спровоцирует рост ставок по вкладам в крупных банках до 22–24%, уточняет газета. Также эксперт полагает, что к новогодним акциям ставка 25% годовых будет нормой для значительной части банков, а у отдельных игроков в рамках специальных предложений ставки дойдут до 30% годовых.

На последнем заседании ЦБ России повысил ключевую ставку до 21%, что стало рекордным значением со времен начала СВО. Глава организации Эльвира Набиуллина заявила, что границ повышения ставки нет, и регулятор будет бороться с инфляцией до достижения целевых показателей в 4%. 

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Банковские вклады в России будут становится все более выгодными, а к новогодним праздникам и вовсе могут достигнуть 30% годовых. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на рыночных аналитиков. «Эксперты считают, что исторический рекорд [по доходности вкладов] будет побит в начале ноября. К концу года превысит его еще на несколько процентных пунктов, а в период новогодних маркетинговых акций ставки могут и вовсе доходить до 30% годовых», — передает газета «Коммерсант» мнение рыночных аналитиков. Согласно мнению МВА-профессора бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексея Войлукова, повышение ставки ЦБ до 23% спровоцирует рост ставок по вкладам в крупных банках до 22–24%, уточняет газета. Также эксперт полагает, что к новогодним акциям ставка 25% годовых будет нормой для значительной части банков, а у отдельных игроков в рамках специальных предложений ставки дойдут до 30% годовых. На последнем заседании ЦБ России повысил ключевую ставку до 21%, что стало рекордным значением со времен начала СВО. Глава организации Эльвира Набиуллина заявила, что границ повышения ставки нет, и регулятор будет бороться с инфляцией до достижения целевых показателей в 4%. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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