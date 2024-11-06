Предновогодний беспредел: тюменец шесть дней выносил из магазина красную икру

Тюменец украл из магазина красную икру почти на 40 000 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени мужчина похитил 23 банки красной икры
В Тюмени мужчина похитил 23 банки красной икры Фото:

Тюменец шесть дней ходил в один и тот же магазин, планомерно воруя из него красную икру. Об этом URA.RU рассказал в УМВД региона. В итоге мужчина вынес 23 банки на 38 000 рублей, содержимое которых незамедлительно съел.

«Из сетевого магазина на Мельникайте пропала красная икра — 23 банки на общую сумму в 38 000 рублей. Как удалось выяснить, продукты украл ранее несудимый тюменец 1982 года рождения. Он шесть дней ходил в магазин и выносил из него деликатес», — рассказали в полиции.

Вернуть икру задержанному не удалось — к моменту его поимки он уже все съел. Мужчина стал фигурантом уголовного дела, ему грозит лишение свободы сроком до двух лет.

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Тюменец шесть дней ходил в один и тот же магазин, планомерно воруя из него красную икру. Об этом URA.RU рассказал в УМВД региона. В итоге мужчина вынес 23 банки на 38 000 рублей, содержимое которых незамедлительно съел. «Из сетевого магазина на Мельникайте пропала красная икра — 23 банки на общую сумму в 38 000 рублей. Как удалось выяснить, продукты украл ранее несудимый тюменец 1982 года рождения. Он шесть дней ходил в магазин и выносил из него деликатес», — рассказали в полиции. Вернуть икру задержанному не удалось — к моменту его поимки он уже все съел. Мужчина стал фигурантом уголовного дела, ему грозит лишение свободы сроком до двух лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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