В Нижневартовске задумали построить новый большой каток к Новому году

Власти Нижневартовска (ХМАО) планируют построить большой ледовый каток к Новому году. Впервые он расположится на пешеходной части улицы Пионерской возле парка Победы.
«Ледовый каток планируется на улице Пионерской. Он должен расположиться ближе к проспекту Победы», — уточнили URA.RU в управлении по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска.
Размер конструкции — 120 метров в длину, а ширина составит 10 метров. Сейчас власти ищут компанию, которая построит и будет обслуживать его. Однако, если подрядчика не найдут, от идеи создания катка могут отказаться.
К Новому году власти, среди прочего, также планируют построить ледовый городок на площади Нефтяников. Кроме ледяных скульптур, здесь появятся светодиодные фигуры.
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