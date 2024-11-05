05 ноября 2024

В Нижневартовске задумали построить новый большой каток к Новому году

© Служба новостей «URA.RU»
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Каток расположится на пешеходной части улицы Пионерской
Каток расположится на пешеходной части улицы Пионерской Фото:

Власти Нижневартовска (ХМАО) планируют построить большой ледовый каток к Новому году. Впервые он расположится на пешеходной части улицы Пионерской возле парка Победы.

«Ледовый каток планируется на улице Пионерской. Он должен расположиться ближе к проспекту Победы», — уточнили URA.RU в управлении по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска.

Размер конструкции — 120 метров в длину, а ширина составит 10 метров. Сейчас власти ищут компанию, которая построит и будет обслуживать его. Однако, если подрядчика не найдут, от идеи создания катка могут отказаться.

К Новому году власти, среди прочего, также планируют построить ледовый городок на площади Нефтяников. Кроме ледяных скульптур, здесь появятся светодиодные фигуры.

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Власти Нижневартовска (ХМАО) планируют построить большой ледовый каток к Новому году. Впервые он расположится на пешеходной части улицы Пионерской возле парка Победы. «Ледовый каток планируется на улице Пионерской. Он должен расположиться ближе к проспекту Победы», — уточнили URA.RU в управлении по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска. Размер конструкции — 120 метров в длину, а ширина составит 10 метров. Сейчас власти ищут компанию, которая построит и будет обслуживать его. Однако, если подрядчика не найдут, от идеи создания катка могут отказаться. К Новому году власти, среди прочего, также планируют построить ледовый городок на площади Нефтяников. Кроме ледяных скульптур, здесь появятся светодиодные фигуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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