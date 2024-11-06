В Тюмени за 145 миллионов рублей продают дом с кинозалом и местом для прислуги

В Тюмени у экопарка «Затюменский» продают коттедж за 145 миллионов рублей: в нем есть бассейн, лифт, кинозал, бильярдная, тренажерный зал, джакузи и помещение для прислуги. Информация представлена на сайте бесплатных объявлений.
«Пpодaeтся эксклюзивный дом с дизaйнеpcким peмoнтом в cтилe Aрт-Деко. C однoй cторoны озеро, с другой — экопарк „Зaтюмeнcкий“. Спа-зона, бассейн, большая кухня-столовая-гостиная, три спальни (в каждой свой санузел и гардеробная). Есть гидравлический лифт, библиотека, прачечная, тренажерный зал, кинозал, бильярдная, бассейн, джакузи, хаммам, укомплектованное помещения для обслуживающего персонала, система „Умный дом“», — говорится в объявлении.
В доме три этажа, общая площадь — 1 056 квадратных метров. Снаружи имеется гараж, сад, теплица и летняя кухня с барбекю и мангалом. Собственник хочет получить за недвижимость 145 миллионов рублей.
Ранее URA.RU писало, что в пригороде Тюмени продается коттедж за 300 миллионов рублей. В особняке в стиле барокко есть сауна и бассейн с джакузи, бильярдная комната и винный погреб.
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