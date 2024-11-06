Песков ответил, каким будет будущий лидер России

Песков: будущий лидер России будет таким же, как Путин
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Песков заявил, что будущий президент России должен быть таким же, как Путин
Песков заявил, что будущий президент России должен быть таким же, как Путин Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, каким должен быть будущий президент страны. По его словам, он должен быть похож на действующего лидера Владимира Путина.

«Такой же как Путин», — заявил Песков в рамках федерального просветительского марафона «Знание. Первые». Трансляция велась на телеканале «Россия-24».

С 4 по 6 ноября в Москве проходит масштабный Федеральный просветительский марафон под названием «Знание. Первые». Мероприятие собрало более 100 выдающихся спикеров, включая министров правительства России, руководителей государственных корпораций, а также известных личностей из областей науки, культуры и спорта. В рамках марафона обсуждаются разнообразные темы: от глобальных вызовов, с которыми сталкивается страна, до прогнозов развития отечественной космонавтики и кинематографии.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, каким должен быть будущий президент страны. По его словам, он должен быть похож на действующего лидера Владимира Путина. «Такой же как Путин», — заявил Песков в  рамках федерального просветительского марафона «Знание. Первые». Трансляция велась на телеканале «Россия-24». С 4 по 6 ноября в Москве проходит масштабный Федеральный просветительский марафон под названием «Знание. Первые». Мероприятие собрало более 100 выдающихся спикеров, включая министров правительства России, руководителей государственных корпораций, а также известных личностей из областей науки, культуры и спорта. В рамках марафона обсуждаются разнообразные темы: от глобальных вызовов, с которыми сталкивается страна, до прогнозов развития отечественной космонавтики и кинематографии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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