Песков ответил, каким будет будущий лидер России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, каким должен быть будущий президент страны. По его словам, он должен быть похож на действующего лидера Владимира Путина.
«Такой же как Путин», — заявил Песков в рамках федерального просветительского марафона «Знание. Первые». Трансляция велась на телеканале «Россия-24».
С 4 по 6 ноября в Москве проходит масштабный Федеральный просветительский марафон под названием «Знание. Первые». Мероприятие собрало более 100 выдающихся спикеров, включая министров правительства России, руководителей государственных корпораций, а также известных личностей из областей науки, культуры и спорта. В рамках марафона обсуждаются разнообразные темы: от глобальных вызовов, с которыми сталкивается страна, до прогнозов развития отечественной космонавтики и кинематографии.
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