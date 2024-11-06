В Тюменской области посреди поля погиб рабочий

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Мужчина погиб во время прессовки соломы
Мужчина погиб во время прессовки соломы Фото:

В Тюменской области 6 ноября в поле в Ялуторовском районе погиб рабочий. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«Организовано проведение проверки по факту гибели рабочего в Ялуторовском районе. 6 ноября, при производстве работ по прессованию соломы, в поле в 10 километрах от села Петелино погиб 57-летний мужчина», — рассказали в ведомстве.

На место выехал межрайонный прокурор Денис Тамашакин. Будет дана оценка соблюдению требований безопасности при производстве работ.

Как сообщили в следственном управлении Тюменской области, во время работ механизм пресс-подборщика забился соломой и тракторист решил самостоятельно устранить засор. В какой-то момент мужчину затянуло внутрь.

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В Тюменской области 6 ноября в поле в Ялуторовском районе погиб рабочий. Об этом сообщает региональная прокуратура. «Организовано проведение проверки по факту гибели рабочего в Ялуторовском районе. 6 ноября, при производстве работ по прессованию соломы, в поле в 10 километрах от села Петелино погиб 57-летний мужчина», — рассказали в ведомстве. На место выехал межрайонный прокурор Денис Тамашакин. Будет дана оценка соблюдению требований безопасности при производстве работ. Как сообщили в следственном управлении Тюменской области, во время работ механизм пресс-подборщика забился соломой и тракторист решил самостоятельно устранить засор. В какой-то момент мужчину затянуло внутрь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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