В Тюменской области посреди поля погиб рабочий

В Тюменской области 6 ноября в поле в Ялуторовском районе погиб рабочий. Об этом сообщает региональная прокуратура.
«Организовано проведение проверки по факту гибели рабочего в Ялуторовском районе. 6 ноября, при производстве работ по прессованию соломы, в поле в 10 километрах от села Петелино погиб 57-летний мужчина», — рассказали в ведомстве.
На место выехал межрайонный прокурор Денис Тамашакин. Будет дана оценка соблюдению требований безопасности при производстве работ.
Как сообщили в следственном управлении Тюменской области, во время работ механизм пресс-подборщика забился соломой и тракторист решил самостоятельно устранить засор. В какой-то момент мужчину затянуло внутрь.
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